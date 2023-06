430

Haddad: "É importante que uma agência externa consiga observar esses avanços do Brasil" SERGIO LIMA/AFP

Brasília – A agência norte-americana de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) elevou de estável para positiva a perspectiva para os títulos soberanos do Brasil, diante dos “sinais de maior certeza sobre as políticas fiscais e de estabilidade para a política monetária”. Na avaliação da instituição, essas sinalizações “podem beneficiar as atuais projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro”.

“Apesar de déficits fiscais (das contas públicas) ainda elevados, o crescimento contínuo do PIB, os avanços no novo arcabouço fiscal podem resultar em um aumento menor do ônus da dívida do governo do que o inicialmente esperado”, destacou a agência. “A perspectiva positiva reflete sinais de maior certeza sobre a estabilidade da política fiscal que poderia beneficiar as projeções ainda baixas de crescimento do PIB do Brasil”, acrescentou.





É a primeira mudança na perspectiva do rating da instituição desde 2019. A agência também reafirmou o rating na escala nacional “brAAA”, e a perspectiva permanece estável. A avaliação de transferência e conversibilidade permanece “BB+”. “Nossa visão positiva baseia-se na perspectiva de que medidas contínuas para enfrentar a rigidez econômica e fiscal podem reforçar nossa visão da resiliência da estrutura institucional do Brasil e reduzir os riscos à sua flexibilidade monetária e posição externa líquida”, destacou o comunicado da S&P. Contudo, a agência faz alertas sobre as incertezas para frente em relação à dívida pública bruta, que ainda deve continuar crescendo, pelo menos, até 2025 ou 2026, destacou Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust Gestora de Recursos.





“O texto é bem consistente e fala um pouco que o Brasil está em uma situação razoavelmente boa em relação a outros países emergentes que passaram pela pandemia”, afirmou Velho. Ele lembrou que essa melhora na perspectiva era esperada devido à melhora recente nas perspectivas de risco do país após o avanço do arcabouço fiscal, pois os prêmios de risco caíram, como os CDS (Credit Default Swap), que voltaram a ficar abaixo de 200 pontos.

“A nota da S&P dá uma sinalização positiva para a economia brasileira, mas dá uns alertas e mostra que o anterior era mais pessimista”, acrescentou Velho. Ele ressaltou que a melhora nas últimas semanas sobre essa percepção de risco está refletindo na Bolsa, que voltou a ficar acima de 115 mil pontos, e as apostas do mercado indicam que o Índice Bovespa poderá chegar a 135 mil pontos até o fim do ano. De acordo com o comunicado da S&P, a economia brasileira vem crescendo acima das expectativas do mercado. desde 2020, devido aos termos de troca favoráveis e ao consumo resiliente “após forte recuperação do emprego”. “Grandes de liquidez por parte do Banco Central e condições financeiras favoráveis em 2020-2021 também apoiaram a recuperação”, acrescentou, em relação aos pacotes de estímulo do governo desde a pandemia.





A S&P revisou, recentemente, a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2023, de 0,7% para 1,7%, devido ao desempenho muito forte do setor agrícola e seus efeitos colaterais na economia. Diante da desaceleração da inflação, a agência considera aposta em um provável afrouxamento da política monetária, levando o crescimento econômico do país a 2% até 2026. “Estimamos que o PIB per capita (do Brasil) chegará a US$ 9.700, em 2023, e tenderá a US$ 10.800, até 2026”, destacou o comunicado. “A taxa média do crescimento do PIB está aumentando, mas ainda é inferior ao de pares com o mesmo nível de desenvolvimento econômico”, acrescentou





Pelas redes sociais, o ministro Fernando Haddad comemorou o novo patamar do rating . “É importante que uma agência externa consiga observar esses avanços do Brasil. Tem muito trabalho a ser feito, esse é só o começo, mas penso que, se mantivermos o ritmo de trabalho, vamos conseguir atingir nossos objetivos”, disse Haddad. “O Brasil precisa voltar a crescer. Não há solução para o Brasil sem crescimento. É um resultado ainda modesto, mas importante. Está faltando o Banco Central se somar a esse esforço”, completou.





Análise da notícia

Só um sinal

Por Marcílio de Moraes





A mudança na perspectiva da nota de crédito (o rating) do Brasil de estável para positiva pela agência de classificação de risco S&P é uma boa notícia, mas é apenas uma sinalização de melhora nas condições da economia brasileira, sem alterar significativamente a percepção dos investidores, principalmente grandes fundos de investimento. Isso porque a nota de crédito soberano do país foi mantida em BB-, patamar em que se encontra desde 2020 e que classifica o país como especulativo.





O governo tem motivos para comemorar, é mais um indicador positivo, principalmente considerando-se que essa é a primeira mudança na classificação de risco do país desde 2019. Mas é preciso lembrar que no fim do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o Brasil alcançou o grau de investimento nas agências de classificação de risco. Perdeu em 2015, no governo Dilma Rousseff.

Hoje, o grau de investimento está três degraus acima da posição na qual o Brasil se encontra na classificação da S&P. A percepção de melhora da economia precisa da ratificação da Moody's e da Fitch, agências que no ano passado reafirmaram a classificação de risco soberando do Brasil em Ba2 e BB-, respectivamente. Na Moody's o país está a dois degraus do grau de investimento e na Fitch a três posições. Há um longo caminho a percorrer para o Brasil retomar a classificação de grau de investimento pelas agências de risco.

O Federal Reserve (Fed), banco central dos EUA, interrompeu ontem o ciclo de alta de juros do país, mantendo o referencial uma faixa de 5% a 5,25%. A decisão ocorre após 10 altas consecutivas, o que elevou a taxa ao maior nível desde 2007. “Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica segue crescendo em ritmo modesto. Os ganhos de empregos foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação continua elevada", comunicou o Fed em nota.