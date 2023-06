SIGA NO

Haddad afirmou que ainda há muito trabalho a ser feito. Sergio Lima/AFP

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou satisfação com a recente melhoria na avaliação da nota de crédito do Brasil pela agência S&P. Ele atribuiu o progresso à 'harmonia entre os Poderes' e enfatizou a necessidade de o Banco Central se juntar a esse esforço conjunto.





Haddad afirmou que ainda há muito trabalho a ser feito e que isso é apenas o início. Ele acredita que, se o ritmo de trabalho do Congresso e do Judiciário for mantido, o país alcançará seus objetivos de crescimento. 'A harmonia entre os Poderes tem contribuído para esse resultado, o que representa uma mudança de direção e rumo bastante significativa', declarou.

Com a aproximação de um novo ajuste na taxa Selic, o ministro cobrou a participação do Banco Central: 'Faltava a harmonização com o Banco Central, mas espero que estejamos prestes a ver isso acontecer. Quando todos estiverem alinhados, prosperaremos'.

No período da tarde, a agência de classificação de risco S&P elevou a nota de crédito do Brasil, passando de estável para positiva. Essa melhoria na perspectiva do país não ocorria desde 2019, conforme apontou o Ministério da Fazenda.





Atualmente, a nota do Brasil se encontra três degraus abaixo do chamado grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador. O país perdeu esse status em 2015.