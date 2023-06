430

A situação comprometeu significativamente a saúde financeira das Lojas Americanas. MAURO PIMENTEL/AFP

Miguel Gutierrez, ex-presidente das Lojas Americanas e considerado o principal responsável pelo esquema de fraude que afetou a empresa, se encontra no Rio de Janeiro nesta semana. Informações de pessoas próximas indicam que ele estaria se organizando para deixar o país em breve. Gutierrez possui cidadania espanhola e, conforme relatado pelo atual presidente da companhia, Leonardo Pereira Coelho, teria sido um dos principais articuladores das ações que resultaram em uma dívida de R$ 42 bilhões para a varejista centenária.





O esquema fraudulento supostamente envolvia a autorização de concessão de bônus fictícios a fornecedores, somando aproximadamente R$ 22 bilhões em operações inexistentes. Além disso, haveria outros R$ 24 bilhões em empréstimos desnecessários concedidos a fornecedores. A situação comprometeu significativamente a saúde financeira das Lojas Americanas e levanta questionamentos sobre o futuro da empresa e as possíveis consequências legais para os envolvidos no escândalo.





Com a iminente saída de Gutierrez do Brasil, as investigações sobre o caso devem se intensificar, e as autoridades estarão atentas aos desdobramentos desta situação. A expectativa é que novos detalhes sobre a fraude e o envolvimento de outras pessoas possam ser revelados em breve.