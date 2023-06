430

Leandro Couri/EM/D.A Press

Integrantes do Gabinete Compartilhado, iniciativa que reúne parlamentares de partidos da base do governo Lula, propuseram uma emenda à Medida Provisória (MP) 1.175 que busca conceder descontos adicionais aos veículos populares, incluindo ônibus e caminhões movidos a eletricidade. A emenda foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) e pelos deputados federais Duda Salabert (PDT-MG), Amom Mandel (Cidadania-AM) e Duarte (PSB-MA).





De acordo com a proposta, além dos descontos já estabelecidos, ônibus totalmente elétricos poderiam receber um adicional de 50% de desconto. Os parlamentares afirmam que a presença desses veículos ainda é escassa no país, sendo mais comuns nas cidades de São Paulo e Campinas. Além disso, são utilizados de maneira experimental em outras localidades como Brasília, Salvador, Santos, Bauru, Maringá e Volta Redonda.





A MP 1.175 foi publicada pelo governo na última semana com o objetivo de diminuir o preço de carros populares, ônibus e caminhões elétricos. A medida será analisada por uma comissão mista do Congresso, que terá um prazo de 120 dias a partir de sua publicação para aprová-la, caso contrário, perderá sua validade. A decisão de aceitar ou não as emendas apresentadas ficará a cargo do relator do texto na comissão. Até o momento, 100 emendas foram propostas.





O Gabinete Compartilhado trabalha em conjunto em um processo técnico e estratégico de análise, desenho, revisão e aperfeiçoamento até chegar ao produto final, buscando tomar decisões coletivamente.