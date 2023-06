430

Ministro falou sobre a produção de carros elétricos, híbridos e baterias. Mike/Pexels

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira (14/6) que a transição energética e a descarbonização no Brasil são prioridades para o governo. Ele mencionou que há projetos em andamento nas áreas de produção de veículos elétricos e híbridos, baterias e lítio, um dos principais insumos das baterias de carros elétricos.



Silveira participou do seminário 'Conduzindo o futuro da eletrificação no Brasil', promovido pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O ministro expressou o desejo do governo de transformar o Brasil em um centro de produção de baterias e revelou que várias empresas já manifestaram interesse em fabricar baterias e produzir lítio no país. As conversas envolvem incentivos para a produção local, mas os detalhes ainda estão sendo discutidos.





Para Silveira, a viabilização da produção de veículos elétricos depende de uma alta escala, a fim de torná-los mais acessíveis. Ele destacou que o Brasil já possui carros flex e que os híbridos a etanol devem seguir o caminho da eletrificação, alinhados com a vocação nacional. O ministro ressaltou a importância das novas tecnologias para os biocombustíveis, visando maior eficiência, produtividade, sustentabilidade e geração de empregos e renda, além de redução de preços e pegada de carbono.





Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, enfatizou a necessidade de medidas que proporcionem previsibilidade e segurança jurídica para atrair fabricantes, principalmente de carros elétricos. Ele afirmou que a indústria não pode perder espaço durante essa evolução tecnológica e destacou a importância da colaboração entre empresas, academia e governo, inclusive com subsídios.





No centro de convenções, um 'mini salão do automóvel' exibia 40 veículos elétricos e híbridos, a maioria importada, disponíveis para venda ou que chegarão em breve ao mercado brasileiro, como o SUV Blazer 100% elétrico da General Motors. Entre os modelos produzidos no Brasil estão os híbridos flex da Toyota, Corolla e Corolla Cross, e o caminhão e-Delivery da Volkswagen Caminhões e Ônibus.