SIGA NO

430

Até agora, 231 modelos de 31 versões foram incluídos pelas montadoras. Edesio Ferreira/EM

O governo federal lançou um programa com o objetivo de tornar os carros populares mais acessíveis no Brasil, contando com a adesão de nove grandes montadoras. A iniciativa, anunciada na última quarta-feira (14/6), visa conceder descontos de até R$ 8 mil para veículos que atendam a determinados critérios estabelecidos pelos ministérios da Fazenda e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.





As montadoras Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, General Motors, Fiat e Peugeot foram contempladas com créditos tributários que variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Os descontos serão aplicados diretamente aos consumidores nas concessionárias, enquanto os créditos serão empregados pelas indústrias para reduzir impostos na cadeia produtiva.





O governo estabeleceu alíquotas para os veículos com base em uma pontuação que considera o conteúdo nacional e os níveis de poluição emitidos. Além disso, outras dez montadoras aderiram ao crédito para renovação da frota de caminhões, e nove para os ônibus. Para essas categorias, todas as fabricantes solicitaram inicialmente o máximo de recursos permitidos na adesão, equivalente a R$ 10 milhões cada. Seis delas já requisitaram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.





Até agora, 231 modelos de 31 versões foram incluídos como beneficiários dos créditos pelas montadoras. No entanto, o governo afirma que elas podem acrescentar novos veículos ao programa.





O valor total reservado para o programa é de R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 500 milhões destinados a automóveis, R$ 700 milhões a caminhões e R$ 300 milhões a vans e ônibus. A iniciativa será encerrada quando a reserva máxima de R$ 1,5 bilhão for alcançada.





Estimativas iniciais da Fazenda apontavam que os recursos seriam suficientes para até quatro meses de descontos. No entanto, projeções mais recentes indicam que os recursos podem se esgotar em pouco mais de um mês após o início do programa.

O objetivo do programa é incentivar o comércio automotivo e diminuir os estoques das montadoras. A associação do setor aponta que algumas concessionárias já registraram um aumento superior a 200% na movimentação desde a implementação da medida.