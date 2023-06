430

A reunião busca a aproximação entre os agentes econômicos lusófonos - que falam português - e os francófonos - francês -, com espaço para outras línguas mediterrâneas Pexels O Fórum Internacional Econômico e de Promoção Empresarial será realizado entre os dias 22 e 24 de junho, na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, território de Portugal. O Fórum Internacional Econômico e de Promoção Empresarial será realizado entre os dias 22 e 24 de junho, na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, território de Portugal.





A reunião busca a aproximação entre os agentes econômicos lusófonos – que falam português – e os francófonos – francês –, com espaço para outras línguas mediterrâneas. Também serão abordadas áreas culturais, trocas de ideias e de experiências. O Departamento de Estratégia e Desenvolvimento Econômico do IMLus tem o objetivo de promover e facilitar oportunidades de negócios, agrupando os empresários e as suas empresas, e desenvolver o conhecimento nas grandes apostas da globalização.





Segundo a presidente do Instituto do Mundo Lusófono, Isabelle Oliveira, “o objetivo deste encontro consiste em criar pontes entre os agentes econômicos do espaço lusófono em cooperação com o universo francófono, sem, no entanto, excluir o intercâmbio em outras áreas, nomeadamente no domínio cultural, promovendo a troca de ideias e de experiências”.





A expectativa é o desenvolvimento de conhecimentos acerca dos principais desafios da globalização das economias (economia de mercado, economia verde, economia social, economia do desporto, economia do turismo, indústrias cultural e criativa). Os organizadores destacam que o fórum é um espaço para os formuladores de políticas e economistas discutirem as novidades do mercado, dando visibilidade às empresas, incentivando e facilitando negócios.





Entre os temas debatidos na reunião estão o impulsionamento da reflexão sobre investimentos, mercados emergentes e oportunidades de mercado promissoras; a troca de experiências e a realização de negócios, enfrentando assim o desafio do crescimento sustentável; e o conhecimento de novos ativos da Madeira em termos de investimento e de oportunidades de negócios.