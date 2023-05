430

O IBGE divulgou que a taxa de desemprego no Brasil registrou 8,5% no trimestre finalizado em abril. Esse índice é o menor para o período desde abril de 2015, quando a taxa era de 8,1%. Comparando com o mesmo trimestre do ano anterior (2022), houve uma redução de dois pontos percentuais.





Com essa estabilidade, o número de desempregados no país atingiu 9,1 milhões, um leve aumento em relação aos 9 milhões registrados no trimestre imediatamente anterior. Esses dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). No trimestre até março, outra série da Pnad apontava uma taxa de desocupação de 8,8%.









No que diz respeito ao rendimento médio, os trabalhadores receberam em média R$ 2.891 no trimestre, o que indica estabilidade em comparação com o trimestre anterior. Porém, na comparação anual, houve um aumento de 7,5% no rendimento médio.