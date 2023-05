430

Campos Neto afirma que a atividade econômica tem surpreendido positivamente. Marcello Casal Jr/Agência Brasil O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na última segunda-feira (29/5) que as perspectivas para a atividade econômica no Brasil estão melhorando e a inflação apresenta sinais de melhora nas últimas semanas, apesar de uma resiliência esperada para o próximo ano. Campos Neto fez essas declarações durante o Prêmio Inovação para Desenvolvimento Econômico, realizado em Fortaleza (CE).





Ele destacou a melhora nas expectativas de inflação, especialmente no período de 2023, enquanto ainda há resiliência em 2024, mas com uma tendência de melhora. Além disso, Campos Neto observou que a atividade econômica no Brasil tem surpreendido positivamente, e o cenário está ficando mais claro à medida que a inflação começa a melhorar, mesmo que de forma lenta.





O presidente do BC ressaltou que, pela primeira vez na história, o Brasil está enfrentando um surto de inflação mundial, mas com uma inflação mais baixa do que a média global. Segundo ele, isso se deve em parte à atuação do Banco Central, que decidiu aumentar os juros de forma rápida e antecipada, gerando um custo menor para a sociedade.





Na última quinta-feira (25/5), Campos Neto elogiou a aprovação do novo arcabouço fiscal na Câmara, afirmando que ele ajuda a eliminar o risco de descontrole dos preços no país. Em entrevista à GloboNews, ele explicou que o arcabouço tem grande poder de influenciar as expectativas de inflação futura, pois havia um temor de que a inflação pudesse sair de controle, o que foi afastado com a nova medida.





No Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, investidores e analistas revisaram para baixo suas expectativas de inflação para este ano, projetando um avanço de 5,71% do IPCA (índice oficial), em comparação com 5,8% na semana anterior. Para 2024, a projeção para a alta dos preços permaneceu em 4,13%, e, para os dois anos seguintes, segue em 4,0%.