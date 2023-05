430

Evento foi a primeira edição do Empregabilidade Jovem Brasil. Leandro Couri/EM Na primeira edição do Empregabilidade Jovem Brasil, realizado na última sexta-feira (26/05), foi apresentado um estudo inédito que revela que apenas 13% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos trabalham e estudam simultaneamente. A informação foi divulgada por Paula Montagner, da Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.





O levantamento também apontou que o desalento entre a juventude no país afeta mais intensamente as mulheres e a população negra. Embora as mulheres representem aproximadamente 49% dos jovens no Brasil, elas são 60% daqueles que não estudam, não trabalham e não buscam emprego. Além disso, a população negra constitui 68% deste grupo.





O Teatro Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em São Paulo, recebeu mais de 450 pessoas e 200 instituições que atuam na promoção da inserção do jovem no mercado de trabalho. Os dados coletados serviram como base para um debate sobre o papel do governo, da educação, da Lei da Aprendizagem e do setor privado na busca por maior inclusão produtiva dos jovens brasileiros.





Estiveram presentes no evento Guilherme Afif Domingos, secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos do Governo do Estado de SP; Tabata Amaral, deputada Federal e Presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação; Marco Bertaiolli, deputado Federal e Presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Aprendiz; João Victor da Motta Baptista, diretor do Departamento de Políticas de Trabalho para a Juventude da Secretaria de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego; Gabriel Vallejo, co-fundador do Oracle next Education; e Samanta Paula Manoel, ex-jovem aprendiz e coordenadora de Inclusão do Youth Voices Brasil.