Para tentar driblar o peso do reajuste nas economias das famílias, algumas alternativas ajudam a diminuir o valor da conta, como mudar para energia limpa Reprodução/ Pixabay A partir do próximo domingo (28/5), as contas de luz em Minas Gerais vão ficar 14,91% mais caras. Para tentar driblar o peso do reajuste nas economias das famílias, algumas alternativas ajudam a diminuir o valor da conta, como mudar para energia limpa, evitar grande consumo de energia em alguns horários e até pintar a parede de outras cores. A partir do próximo domingo (28/5), as contas de luz em Minas Gerais vão ficar 14,91% mais caras. Para tentar driblar o peso do reajuste nas economias das famílias, algumas alternativas ajudam a diminuir o valor da conta, como mudar para energia limpa, evitar grande consumo de energia em alguns horários e até pintar a parede de outras cores.





De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o processo de Revisão Tarifária ocorre a cada cinco anos. O cálculo é baseado nos investimentos feitos pela distribuidora em sua área de concessão e os custos operacionais.









Segundo Lucas Paiva, diretor de operações da startup de diagnóstico e soluções energéticas Lead Energy, o reajuste compromete o orçamento de muitas pessoas. "O aumento de 15% tem um impacto grande, por ser algo básico na vida do consumidor. O salário mínimo foi reajustado em 7%, a inflação do último ano ficou em 5,8%, e com a conta de luz subindo 15%. Ou seja, quase o dobro que a renda da maioria das pessoas. O efeito direto, principal, é a perda de capacidade de renda da pessoa. Ela vai comprometer uma fatia maior do orçamento dela com energia", explica.

Mas para tentar aliviar o problema, é possível migrar a conta de luz da Cemig para outras distribuidoras. "O único jeito de conseguir atenuar isso é, se possível, não comprar da Cemig. Gerar sua própria energia ou ir para o mercado livre, pagando o mínimo da conta para a Cemig só a parte do aluguel do fio. O frete, a infraestrutura e o restante compra direto da usina, isso tudo poderia ajudar esses consumidores a reduzir a conta de luz. Tem que pesquisar, buscar alternativas", diz Paiva.

Uso de energia limpa

Uma boa alternativa para pagar menos na conta é a contratação de empresas que distribuem energia limpa. "Hoje, o mercado do Brasil é maduro. Quando se está preso na distribuidora, ninguém consegue prever, ao certo, de quanto será o aumento no ano seguinte, é tudo regulatório. O consumidor, hoje, se pesquisar, vai encontrar outros fornecedores e soluções para gerar a própria energia e se proteger disso.", observa o especialista.





Em entrevista ao Estado de Minas, duas startups do ramo disseram oferecer serviços que chegam a 15% ou até 20% de desconto para os consumidores que contrataram seus serviços, o que, na prática, zeraria o reajuste deste ano. Confira:

Metha Energia

A Metha é uma startup do setor que gera energia limpa com painéis solares e biogás e manda para a rede de distribuição da Cemig. Segundo o diretor da empresa, Fábio Teixeira, existem várias fazendas de energia solar e o desconto pode chegar a 15% do valor total.





"Os créditos gerados nas usinas são colocados na rede e vão em partes para cada cliente, de acordo com o consumo da casa. A empresa repassa esse crédito com um valor mais barato que a Cemig. Por exemplo, um quilowatt a R$1 da Cemig e da Metha a R$ 0,85, porque o cliente está usando a energia gerada nas usinas solares", explica.





Para se inscrever, os interessados devem entrar no site , fazer o cadastro e colocar os dados da instalação. Em seguida, aguardar uma análise que avalia se o cliente não está inadimplente e os dados cadastrais estão corretos. Além disso, a casa precisa ter consumo mínimo de R$ 120.





Com a aprovação, o cliente passa a escolher a geração de energia da Metha, com distribuição da Cemig. Ou seja, a forma de produzir a energia é uma, mas ela chega pelas instalações da companhia, sem necessidade de adaptar os padrões de luz ou fazer qualquer tipo de obra.





"O boleto da Cemig fica disponível no site, mas apenas com custo mínimo por estar ligada na rede e taxa de iluminação. Apesar disso, não precisa pagar, porque a cobrança da Metha embuta esses valores e essa conta que fica valendo. Quando o cliente paga, a própria empresa dá baixa na Cemig", diz Fábio.

Evolua Energia

A Evolua também é uma empresa que gera energia elétrica limpa por meio de painéis solares e trabalha com a geração distribuída (GD). As usinas geram uma energia, que é enviada para o sistema da Cemig, e os clientes podem escolher a captação da empresa, em vez da companhia.





De acordo com Kim Lima, um dos diretores da Evolua, o desconto varia de 10 a 15% do total, e o processo de cadastramento é quase todo automático. "A pessoa pega a conta de energia, abre o site e lê com a câmera do celular ou sobe como um arquivo. Assim, nosso algoritmo reconhece todos os dados e já propõe um desconto. Não há nenhuma taxa mensal ou de inscrição", explica. O cliente precisa ter uma conta de pelo menos R$ 100 para receber o desconto.





O leiturista continua vendo os relógios da casa e indicando as taxas de custo mínimo, por estar ligada na rede, além do valor de iluminação. Assim, o cliente pode escolher pagar um boleto da Cemig com essas exigências básicas e outro da Evolua, com os gastos da rede. Ou é possível pedir à empresa para unificar os valores e pagar apenas uma.





"Tudo mudou, inclusive o serviço de energia elétrica. Minas Gerais é um dos primeiros estados a mudar a possibilidade de consumo, de pagar mais barato na conta de luz. Estamos no processo em que as pessoas têm a opção de escolher", finaliza Kim.

Não quero mudar a conta, só economizar

Para quem não quer ou, por alguma razão, não pode mudar para a energia limpa, existem alternativas para poupar o bolso e diminuir o consumo de energia em casa. Segundo a Cemig, dois pontos merecem atenção principal: a potência dos equipamentos que estão na casa e o tempo de utilização deles. Veja mais dicas: