IPVA 2023: 2ª parcela começa a ser cobrada a partir desta semana em Minas

A segunda parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2023 em Minas Gerais começa a vencer nesta quinta-feira (13/4), para os veículos com final de placa 1 e 2.





Os contribuintes podem pagar em qualquer agência ou terminal de autoatendimento de bancos autorizados. É possível também usar o sistema online dos bancos.





A SEF alerta que não envia mensagens com links para pagamento do imposto ou acesso a DAE por e-mail ou aplicativos de celular, nem encaminha boleto de papel para as residências dos contribuintes. Confira a escala de pagamentos das próximas parcelas do IPVA 2023:





2ª Parcela IPVA 2023

Final de placa 1 e 2: 13/04

13/04 3 e 4: 14/04

14/04 5 e 6: 17/04

17/04 7 e 8: 18/04

18/04 9 e 0: 19/04

3ª Parcela do IPVA 2023