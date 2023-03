Escala de vencimento da 1ª parcela do IPVA começa hoje (13/3)

Após ter tido seu valor congelado em 2022 por causa da pandemia de Covid-19, o IPVA voltou a sofrer reajuste em 2023 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Começa hoje (13/3) a escala de vencimento da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, tanto para quem escolheu realizar o pagamento em cota única, quanto para quem optou pelo parcelamento.





O proprietário que fizer o pagamento do IPVA em cota única terá desconto de 3% no valor do imposto.





A data de vencimento das parcelas varia de acordo com o número final da placa dos carros. Proprietários de veículos com placas de final 1 e 2 têm até hoje para pagar a primeira parcela ou a cota única do IPVA. Outros finais têm a primeira parcela a ser paga ao decorrer da semana. Veja:

Placas de final 1 e 2: 13 de março

Placas de final 3 e 4: 14 de março

Placas de final 5 e 6: 15 de março

Placas de final 7 e 8: 16 de março

Placas de final 9 e 0: 17 de março

Confira as datas de vencimento das três parcelas do IPVA 2023 (foto: SEF/MG)



A escala de vencimentos das segunda e terceira parcelas do IPVA começa em abril e maio, respectivamente. Assim como em março, no mês de abril o início do calendário de vencimento será no dia 13. Em maio, a primeira data de vencimento será dia 15.

Pagamento





Depois de ter tido o valor congelado em 2022 por causa da pandemia de COVID-19, o IPVA voltou a sofrer reajuste em 2023. No ano passado, os proprietários pagaram o mesmo valor que em 2021. Além disso, houve valorização dos automóveis.





Para pagar o IPVA, os motoristas podem retirar a guia de pagamento no site do Detran-MG ou ir em bancos credenciados e terminais de autoatendimento com o número do Renavam do veículo. Também é possível realizar o pagamento em aplicativos de banco. Basta utilizar o código presente na guia.