Lula participa de reunião sobre aumento do biodiesel com ministro Silveira

Ministro e Lula também se reúnem no Palácio do Planalto as 9h (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)



O evento está previsto para acontecer às 10h, no Ministério de Minas e Energia, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta sexta-feira (17/3), com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) do governo para discutir o aumento do percentual de biodiesel no diesel.









Silveira é o presidente do CNPE e tem como tarefa ajudar na formulação da política energética do país. O principal tema da pauta é o possível aumento do percentual obrigatório de biodiesel a ser acrescido no diesel.

Atualmente, o percentual obrigatório é de 10%, abaixo do percentual estabelecido pela Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). Pela política do RenovaBio, o percentual deveria ter sido ajustado para 14% em março de 2022 e passado a 15% neste mês.





A expectativa é de que na reunião seja feito um cronograma para a recomposição desse percentual.