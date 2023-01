Gasolina: preço cai nos postos, mas segue acima de R$ 5

Conforme a ANP, o preço médio do etanol foi de R$ 3,94 nesta semana no país (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O preço médio da gasolina comum caiu para R$ 5,04 nesta semana nos postos brasileiros, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira (13) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O novo valor representa uma baixa de 1,6% em relação à semana anterior (R$ 5,12), a primeira de 2023. Na ocasião, o preço havia subido pela segunda vez consecutiva, em um cenário de reclamações de motoristas em diferentes regiões.

Conforme a ANP, o preço médio do etanol foi de R$ 3,94 nesta semana no país. Isso significa uma queda de 1,7% frente aos sete dias anteriores (R$ 4,01).

O óleo diesel também recuou nesta semana. Em média, o litro custou R$ 6,36, baixa de 0,8% na comparação com o período anterior (R$ 6,41).

Após tomar posse no dia 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma MP (medida provisória) que prorrogou a desoneração de tributos federais sobre combustíveis.

A decisão buscou impedir uma pressão inflacionária logo no começo do novo mandato, mas foi incapaz de evitar o aumento de preços na semana passada, como indicou a pesquisa anterior da ANP.

Parte dos analistas avalia que a incerteza sobre a desoneração pode ter antecipado os reajustes na ocasião. Antes de Lula tomar posse, a manutenção ou não dos cortes de tributos ainda estava em debate no círculo próximo ao petista.

A derrubada de impostos sobre combustíveis foi adotada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) como forma de conter os preços em meio à corrida eleitoral de 2022. A desoneração de tributos federais estava prevista, inicialmente, até 31 de dezembro do ano passado.

Com a prorrogação assinada por Lula, o corte de PIS e Cofins irá até o fim de fevereiro para gasolina (que também terá isenção de Cide durante o período), etanol, querosene de aviação e gás natural veicular —além da nafta.

A desoneração seguirá valendo até o fim do ano para diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP, o gás de cozinha).

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) abriu uma investigação sobre o aumento de preços no início de 2023. Já o secretário da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), Wadih Damous, disse que mandou notificar postos que praticaram reajustes na ocasião.

Conforme a nova pesquisa da ANP, o preço máximo da gasolina no país foi de R$ 6,99 nesta semana. O valor mínimo encontrado foi de R$ 4,19.

Após os ataques contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília, no domingo (8), grupos golpistas planejaram bloqueios em refinarias do país no início da semana.

A intenção dos extremistas era afetar a operação das unidades e travar o transporte de combustíveis. Os bloqueios, contudo, foram impedidos após o reforço do policiamento nas proximidades das refinarias.