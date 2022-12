Saque extraordinário do FGTS pode ser feito até esta quinta-feira (15/12)

Cerca de R$ 9,2 bilhões em recursos do saque extraordinário ainda não haviam sido movimentados até o início deste mês (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O prazo para realizar o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$ 1.000,00, termina nesta quinta-feira (15/12). Os trabalhadores que têm direito ao benefício podem solicitar a quantia pelo aplicativo FGTS, disponível para telefones e dispositivos móveis com sistemas Android e iOS.









O banco informou que debitou na conta do FGTS dos trabalhadores e creditou os recursos na conta social digital do Caixa Tem, de forma automática, onde é possível pagar boletos e utilizar o cartão de débito virtual para uso em lojas, supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, por meio do QR Code nas maquininhas.





Se preferir, o cidadão ainda pode transferir o dinheiro para outras contas da Caixa ou de outro banco. Também é possível realizar transações por Pix e efetuar saque nos terminais de autoatendimento da caixa e nas casas lotéricas.

Caso o crédito dos valores tenha sido feito na Poupança Social Digital e o trabalhador não movimentou essa conta até hoje (15), os recursos serão devolvidos à conta do FGTS.

Com informações da Agência Brasil