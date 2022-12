Banco Central retomará devolução de 'dinheiro esquecido'

O Banco Central (BC) anunciou nesta semana que retomará o processo de devolução de valores esquecidos em contas bancárias. De acordo com a autarquia, ainda há R$ R$ 4,6 bilhões disponíveis no estoque para serem devolvidos, sendo R$ 3,6 bilhões para 32 milhões de CPFs; e R$ 1 bilhão a 2 milhões de CNPJs.

De acordo com o BC, cerca de 470 mil pessoas têm direito a recuperar mais de R$ 1 mil. Apesar da novidade, o Banco Central informou que ainda não há uma data definida para os saques voltarem a acontecer.A segunda fase de consultas ao sistema estava agendada para o dia 2 de maio, mas foi adiada devido à greve dos servidores da autoridade monetária, que durou entre abril e julho deste ano.Segundo o BC, o Sistema Valores a Receber (SVR) voltará a apresentar informações das instituições bancárias a partir de janeiro. A expectativa é que a plataforma seja aperfeiçoada."O SVR despertou e ainda desperta um grande interesse da sociedade. Nesse sentido, as equipes do BC estão trabalhando para adotar melhorias no sistema de maneira a proporcionar uma melhor experiência ao usuário", explica João Paulo Resende Borges, chefe de divisão no Departamento de Atendimento ao Cidadão do Banco Central.