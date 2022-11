Feirão Serasa Limpa Nome tem tendas em BH e oferece até 99% de descontos

Segundo o Serasa, cerca de 2.500 pessoas passaram pelas tendas na Praça da Estação entre terça (29) e quarta-feira (30/11). (foto: Serasa/Divulgação) O Feirão Serasa Limpa Nome em Minas Gerais começou nessa terça-feira (29/11) e já foram negociadas mais de 340 mil dívidas no evento presencial em Belo Horizonte e pela internet. A iniciativa oferece descontos de até 99% para quitação das dívidas.









“Hoje, as filas estão bem grandes aqui. Nossa expectativa é até sábado atender entre mil e mil e quinhentas pessoas, fisicamente. Mas o feirão também atende online. Só em Belo Horizonte, são quase um milhão de inadimplentes, 40% da população, e esse é um dos motivos da gente ter vindo para cá”, disse Patrícia Camilo, gerente da Serasa





Patrícia contou ainda que não há diferença entre a negociação nas tendas e nos meios digitais — as ofertas são as mesmas para as duas modalidades. A lista completa de empresas credenciadas pode ser acessada no site da Serasa.





O espaço funciona das 8h às 19h, mas terá horário diferenciado na sexta-feira (1/12), devido ao jogo da Seleção. Ele dura até 3 de dezembro, e a negociação pelos canais digitais, até o dia 5 de dezembro.

Inadimplência

O número de inadimplentes no país aumentou pelo nono mês consecutivo em outubro. São 68,39 milhões de pessoas com o nome negativado, segundo a Serasa. Os valores das dívidas somam mais de R$ 295 milhões, o equivalente ao PIB do estado da Bahia. O valor médio por inadimplente está em R$ 4.324,42.