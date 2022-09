Serasa prorroga parcelamento de dívidas em 24 vezes até segunda-feira

Diversas empresas integram o programa, incluindo bancos (foto: Divulgação/Serasa)

O Serasa prorrogou a ação de parcelamento de dívidas em 24 vezes sem juros até a próxima segunda-feira (12/9). Só em Minas Gerais, 4 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com o programa.O devedor poderá negociar suas pendências com diversas empresas. Dentre elas estão bancos, financeiras, redes de telefonia, varejo e empresas de recuperação de crédito. Os interessados podem tratar os débitos em ofertas exclusivas de até 90% de desconto, dependendo da empresa.De acordo com o Serasa, atualmente, mais de 60% das dívidas dos brasileiros estão disponíveis na plataforma para negociações com condições especiais. Porém, ainda é possível que o devedor não encontre a empresa que procura. Caso isso aconteça, ele deverá entrar em contato diretamente com os credores.