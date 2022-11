Cervejaria lança 'leite de cevada' para jogos matinais da Copa

Em um primeiro momento, o 'Leite de Petra' não estará à venda para o consumidor final (foto: Grupo Petrópolis/Divulgação) O Grupo Petrópolis, que tem fábrica em Uberaba, no Triângulo Mineiro, lançou hoje (28/11) o ‘Leite de Petra’, uma edição limitada de bebida láctea não-alcoólica, elaborada com a cevada que dá origem à cerveja Petra Malte.

Segundo informações divulgadas por mestres cervejeiros do grupo, o grão também pode ser utilizado para fabricação de leite de origem vegetal.

Neste primeiro momento, ainda segundo Cajueiro, o ‘Leite de Petra’ não estará à venda para o consumidor final. A produção foi realizada exclusivamente para uma campanha , que selecionou alguns clientes, influenciadores e celebridades para experimentar a edição limitada.

“Eles receberão um pack exclusivo com 'três leites' para curtir os jogos da manhã e três cervejas Petra Puro Malte para os jogos da tarde. Sem perder a diversão, a ideia é acordar pela manhã podendo, literalmente, abrir uma Petra gelada para torcer”, destacou, em nota, aassessoria de imprensa do Grupo Petrópolis.

O grupo é uma empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional e que conta com oito fábricas em operação no país.