Aeroporto de Araxá é reinaugurado e voltará a oferecer voos comerciais

Reinaguração aconteceu na manhã deste sábado (19/11) (foto: Talyson Oliveira / Esp. EM) Araxá reinaugurou, na manhã deste sábado (19/11), o Aeroporto Municipal Romeu Zema. Após a revitalização no espaço, que não opera voos comerciais desde março de 2020, a cidade do Alto Paranaíba recebeu a aprovação do Programa de Segurança Aeroportuária (PSA), para voltar a operar com aeronaves acima de 60 assentos.

A obra de revitalização teve início em abril deste ano, com recurso de R$ 864.372,94. “Tivemos a adequação de toda infraestrutura: do terminal de passageiros, da cobertura, sanitários, revestimento de paredes e acessibilidade. Tínhamos um problema sério de infiltração, que também já foi solucionado. Além disso, realizamos a reforma geral do pavimento e pintura da pista de decolagem e do pátio de aeronaves”, conta o administrador do aeroporto, Fabiano Cota.

Revitalização da pista contou com recursos das empresas Bem Brasil e CBMM (foto: Talyson Oliveira / Esp. EM)

Voos comerciais

Sobre a previsão de retorno dos voos comerciais, interrompidos no início da pandemia, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Araxá, Juliano César da Silva, afirmou que tratativas estão sendo realizadas para que as companhias voltem a operar na cidade.

“A reinauguração do aeroporto é uma ferramenta superimportante para trazer uma logística mais favorável a Araxá. Estamos conversando com a Azul Linhas Áreas. Creio que no máximo em 60 dias, com a operação da empresa, nós voltaremos a oferecer o voo que tínhamos antes da pandemia, que é a linha Araxá - Belo Horizonte”, adiantou.

Placa de reinauguração (foto: Talyson Oliveira / Esp. EM)

Durante sua fala na cerimônia de reinauguração, o prefeito de Araxá, Robson Magela (Cidadania), afirmou que reuniões também estão sendo realizadas com a GOL Linhas Aéreas.

“É de extrema importância para a nossa cidade, que já tem um rótulo de cidade turística, ter um aeroporto à sua altura. Queremos fomentar a nossa economia e o nosso comércio. Trazendo o turista para a cidade de Araxá, a nossa economia vai subir, e nós temos estrutura para isso”, discursou o prefeito.

Táxi Aéreo

Ainda na oportunidade, a empresa Refúgio da Serra Viagens e Turismo anunciou a operação de uma linha de táxi aéreo que vai interligar Araxá e São Paulo (SP) por meio de uma aeronave do modelo Pilatus PC-12, que tem capacidade para oito passageiros.

Avião do modelo Pilatus PC-12 fará taxi aéreo entre Araxá e São Paulo (foto: Talyson Oliveira / Esp. EM)

“Hoje fizemos um voo inaugural para apresentar o projeto. A nossa intenção, após um período de fomentação que ainda não está determinado, é termos voos todas as segundas e sextas-feiras. Vamos trabalhar também com um regime de solicitação sobre demanda. Se caso tivermos demandas todos os dias, o avião estará à disposição. As passagens brevemente poderão ser adquiridas no site da empresa ”, detalhou o proprietário da Refúgio da Serra e gestor de aviação, Phillipe Simões.

Esquadrilha Fox

Esquadrilha fará uma nova apresentação aberta ao público na manhã deste domingo (20/11) (foto: Talyson Oliveira / Esp. Em)

Após a solenidade de reinauguração, os presentes puderam acompanhar a apresentação da Esquadrilha Fox, de Brasília (DF), que realizou um show de acrobacias aéreas.

Uma nova performance, gratuita e aberta ao público, será apresentada no Aeroporto Municipal Romeu Zema na manhã deste domingo (20/11), às 10h.