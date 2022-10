BR-040 : ANTT recebe sugestões sobre concessão de trecho entre BH e Goiás

Por Leonardo Godim





A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai realizar uma audiência pública para colher sugestões sobre o edital de concessão do trecho da BR-040 entre Cristalina, em Goiás, e Belo Horizonte. A sessão ocorre em 18 de outubro, uma terça-feira, virtual e presencialmente em Brasília.





Os interessados podem enviar contribuições entre 17 de outubro e 1º de dezembro deste ano, de acordo com as orientações da agência

A audiência será transmitida ao vivo pelo canal da ANTT no Youtube.

Rota dos Cristais

A rodovia federal BR-040 é uma das principais ligações entre o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil. A via liga Brasília à cidade do Rio de Janeiro, atravessando Minas.





O trecho que será leiloado para concessão é chamado de Rota dos Cristais, e passa por importantes municípios do Oeste mineiro até chegar à capital.