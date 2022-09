Tomate, quiabo e inhame lideram variações de preço nos sacolões de BH

O tomate teve a maior variação de preço, diferença de 251% entre os estabelecimentos analisados (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Frutas e legumes estão mais caros em Belo Horizonte. O quilo do tomate (R$ 1,99 até R$ 6,99), quiabo (R$ 4,98 até R$ 16,99) e inhame (R$ 3,98 até R$ 9,99) lideram as variações de preço nos sacolões, com 251%, 241% e 151% respectivamente. De acordo com a pesquisa do Mercado Mineiro e comOferta, o consumidor deve ficar mais atento às safras e entressafras. Foram consultados 20 estabelecimentos entre os dias 20 e 23 de setembro de 2022.

A pesquisa revelou ainda que, devido às safras e entressafras, algumas frutas e legumes caem de preço enquanto outras aumentam. Mas, entre agosto e setembro, foram observados mais “aumentos” do que “quedas”. O quilo da batata inglesa, que custava de R$3,36, passou para R$4,69, um aumento de 39%; o pimentão verde subiu de R$5,14 para R$6,34, um aumento de 23% e quiabo subiu de R$7,76 para R$9,57, aumento de 23%.

As frutas não ficam atrás no aumento dos preços. O quilo da mexerica pokan pode variar 511%, com preços indo de R$ 0,98 até R$ 5,99. O quilo do Mamão Havaí pode custar de R$3,98 até R$11,99, uma variação de 201%. O quilo do Limão Tahiti custa de R$3,98 até R$9,99, com uma variação de 151%, seguido de melancia que vai de R$1,98 até R$3,99, com uma variação de 101%; laranja pera rio custando de R$1,98 até R$3,99, com uma variação de 101%. Por fim , o quilo da banana caturra custa de R$3,98 até R$7,99, com uma variação de 100%.

A orientação de especialistas é que o consumidor procure conciliar preço e qualidade, dando preferência para os “dias de ofertas da semana” ou “dia da feira”, que costumam englobar produtos da safra e com boa qualidade.