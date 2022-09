Cafebras abre inscrições para 1º Concurso Campeões das Origens Brasileiras

Ao todo, 12 produtores serão reconhecidos como vencedores de 1º e 2º lugar, sendo 6 para cada posição (foto: Reprodução/ Cafebras) Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso Campeões das Origens Brasileiras. A iniciativa é promovida pela Cafebras e tem como objetivo celebrar as origens produtoras de café. Podem participar cafeicultores com propriedades rurais em Minas Gerais e Espírito Santo.

"O Concurso visa apoiar, incentivar e reconhecer os talentos dos cafeicultores. Assim, não queremos que esta iniciativa seja mais um concurso de qualidade, mas, sim, aquele que reconhece e valoriza o talento do produtor com foco na origem, bem como enaltece a sua história, seus desafios e suas conquistas na busca pela qualidade do seu produto", afirma Miranda.

Inscrições

Podem participar do concurso, os cafeicultores com propriedades rurais nas seguintes regiões: Cerrado Mineiro, Alta Mogiana, Chapada de Minas, Sul de Minas, Matas de Minas e Espírito Santo, com café da espécie Arábica (coffea arábica) que preencham os requisitos estabelecidos pela escala da SCA (Specialty Coffee Association), com pontuação igual ou superior a 85 pontos, processamento nos métodos Natural, Cereja Descascado ou Fully Washed ou outros métodos como fermentações induzidas por via aeróbica ou anaeróbica.

As inscrições vão até 30 de setembro e devem ser feitas através do formulário de inscrição nas unidades da Cafebras. O regulamento e informações sobre o concurso podem ser acessadas no site do concurso, clique AQUI para acessar.

Premiação

Ao todo, 12 produtores serão premiados, 6 em 1º lugar e outros 6 em 2º lugar.

Eles receberão, respectivamente, R$ 10 mil e R$ 6 mil, pelo lote de duas sacas.