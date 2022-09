São Tiago volta a receber Festa do Café-com-Biscoito

Em 2021, o município foi reconhecido como a Capital Estadual do Café com Biscoito (foto: Assessoria de Imprensa/Prefeitura de São Tiago) Segue até domingo (11/9) a 22ª edição da tradicional Festa do Café-com-Biscoito de São Tiago, na Região do Campo dos Vertentes, em Minas Gerais. Essa é a primeira vez que o evento será realizado após dois anos de pandemia. As comemorações ocorrerão na Praça Ministro Gabriel Passos, no Centro da cidade.





A cerca de 50 km de São João del-Rei, em 2021, o município, além de fazer parte de importantes circuitos de turismo, como a Estrada Real, foi reconhecido como a Capital Estadual do Café com Biscoito.









Em 2019, última edição do evento, a prefeitura estima que foram servidos gratuitamente seis toneladas de biscoitos (mais de 150 variações) e três mil litros de café. Cerca de 100 mil pessoas passaram pelo evento naquele ano.





Além da degustação, a festa oferece atrações musicais, apresentações de atrações locais e atividades para crianças.

Retorno é cheio de esperança

Neste ano, é prevista a distribuição gratuita de 6,5 toneladas de biscoitos e 3 mil litros de café. A cidade, com quase 11 mil habitantes, também espera receber de 100 a 120 mil visitantes.





Segundo Elisa Coelho, uma das representes do evento pela Sicoob Credivertentes, o retorno da festa traz esperança para os moradores de São Tiago , por causa do impacto econômico e valor cultural.





“Ficamos quase órfãos nesses últimos dois anos, porque é a festa mais importante da nossa cidade e que movimenta a economia. Essa retomada, com o início da 22ª edição, vem cheia de esperanças, após um período muito difícil. As pessoas estão muito ansiosas e inebriadas”, disse.





Para os turistas que não poderão comparecer à festividade durante este fim de semana, Elisa explica que todos têm a oportunidade de provar o tradicional café com biscoito durante o ano inteiro.





“A festa marca esse festival e a nossa tradição, mas temos também o ‘Forno na Praça’, que é um receptivo turístico que ocorre em todos os finais de semana do ano. Os biscoitos são assados no forno a lenha e é servido o cafezinho. Então, o turista tem o ano inteiro para participar e conhecer um pouco mais da nossa tradição”, explicou.





Para a realização da festa, a Prefeitura Municipal de São Tiago se uniu ao Fórum Cultural e de Empreendimento de São Thiago (Focest), à Associação Comercial e Industrial de São Tiago (Acist), à Associação São-Tiaguense de Produtores de Biscoitos (Assabiscoito), Emater e Sicoob Credivertentes.

Confira a programação

Sexta-feira (9/9):

9h às 11h e 13h às 17h - Café com Biscoitos na Praça

9h às 11h e 14h às 17h - Oficina dos Biscoitos Falantes no Largo do Forno

9h às 11h - Imposição do Chapéu de São Tiago Igreja Matriz

14h – Talentos da Feliz Idade

16h - Magnatas toca Túnel do Tempo

20h - Orquestra Mineira do Rock toca Beatles

22h - Banda Vinil

00h - Dj Cadu

Sábado (10/9):

9h às 11h e 13h às 17h - Café com Biscoitos na Praça

9h às 11h e 14h às 17h - Oficina dos Biscoitos Falantes no Largo do Forno

10h – Folia de Reis Mirim entre os Stands de Biscoitos

12h – Cortejo FermentAção entre os Stands de Biscoitos

14h - Banda Soberana

16h – Sirlei e Tiãozinho

20h - O Teatro Mágico Turnê Luzente

22h – Hard and Heavy

00h - Balão Vermelho Cover

02h - DJ Cadu

Domingo (11/9):

9h às 11h e 13h às 17h - Café com Biscoitos na Praça

9h às 11h e 14h às 17h - Oficina dos Biscoitos Falantes no Largo do Forno

10h - Alunos do Centro Artístico e Cultural tocam forró

12h – Papo de Boleiro

13h30 - Liberdade e Expressão

15h30 - Groovin Mama

20h – Chora Genésio

Sobre a festa

A produção de biscoito em escala industrial passou a fazer parte de São Tiago a partir dos anos 1990, quando a população resolveu investir em uma nova atividade que melhorasse as condições socioeconômicas . O produto artesanal, além de oferecidas aos visitantes, são servidas em eventos religiosos e sociais, como batizados, casamentos e festas típicas.





Em 1999, foi criado a “Parada do Café-com-Biscoito”, com a provação da lei estadual de incentivo à cultura. Ao longo dos anos, a comemoração se tornou a “Festa do Café-com-Biscoito”.