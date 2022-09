Uberaba terá voos diretos para Guarulhos a partir da semana que vem

Voos entre Uberaba e Guarulhos serão às segundas, quartas, sextas e domingos, (foto: Divulgação) A GOL Linhas Aéreas vai inaugurar novo voo entre Uberaba e Guarulhos (SP) na próxima segunda-feira (12/09), às 10h30, no Aeroporto de Uberaba (Mário de Almeida Franco). A novidade será uma rota direta entre as cidades e com voos de ida e volta, a partir de uma aeronave ATR-72, com capacidade para 68 passageiros.

"Dessa forma, os clientes da região passam a contar com voos diretos com o hub internacional da GOL em São Paulo, facilitando a conexão com dezenas de destinos no Brasil e no mundo", destacou a nota.

Ainda segundo informações divulgadas pela empresa, os voos serão às segundas, quartas, sextas e domingos, decolando de Guarulhos às 10h e aterrissando em Uberaba às 11h30, sendo que o avião vai retornar às 12h de Uberaba, chegando em Guarulhos às 13h45.