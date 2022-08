Ciro Nogueira sobre desemprego: 'Superamos a herança maldita de Dilma'

Ministro usou as redes sociais para repudiar ações do governo Dilma

“O Brasil finalmente, após muito esforço e trabalho, está conseguindo superar a herança maldita: o desemprego do último trimestre de Dilma foi de 10,3% e só aumentou. Batemos o recorde de queda de 9,1% hoje”, afirmou o ministro.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (31/8), a taxa de desemprego no Brasil recuou para 9,1% no trimestre encerrado em julho. É o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando também foi de 9,1%.