Paulo Guedes: 'Brasil está num ciclo de crescimento, apesar do juro'

Paulo Guedes diz que economia do Brasil ainda vai crescer muito (foto: Alan Santos/PR/Divulgação) O ministro da Economia, Paulo Guedes, aproveitou a apresentação dos novos recordes de arrecadação da Receita Federal para voltar a afirmar que o Brasil está surpreendendo o mundo e em um novo ciclo de crescimento prolongado, apesar da escalada dos juros.









"O Brasil está no início de um longo ciclo de crescimento econômico, apesar dos juros altos”, disse Guedes, nesta quinta-feira (21/7), em apresentação virtual a jornalistas dos dados recordes da Receita Federal, que recolheu R$ 181,04 bilhões em tributos no mês passado, dado 17,96%, em termos reais (corrigido pela inflação), acima dos valores no mesmo período de 2021 e o melhor resultado desde o início da série histórica, iniciada em 1995, com os dados atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).





"O Brasil consegue sustentar o crescimento e, como eu disse em Davos (na Suíça), não apostem contra o Brasil e contra a democracia brasileira. O Brasil vai continuar surpreendendo", acrescentou Guedes. Ele lembrou que o dado acumulado do semestre, de R$ 1,089 trilhão, também foi recorde histórico da série do Fisco.



'Desaceleração sincronizada'





Na avaliação do ministro, o mundo está em um processo de "desaceleração sincronizada” e vários países devem entrar em recessão, em grande parte, por conta do ciclo de aumento de juros em curso pelos bancos centrais, mas o Brasil caminhará na contramão, com emprego e renda subindo e a arrecadação surpreendendo. “É exatamente o contrário do que vai acontecer nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O emprego vai aumentar nos EUA e na OCDE, porque eles estão no final do ciclo de crescimento e o Brasil está no início de um longo ciclo de crescimento. Pela primeira vez, 100 milhões de brasileiros estão empregados, sendo 40 milhões no sistema formal e 60 milhões na informalidade, mas estão trabalhando”, afirmou.





Ao comentar sobre a melhora no mercado de trabalho, sem falar sobre a deterioração dos empregos formais devido à precarização por conta do enorme aumento de pessoas trabalhando por conta própria e se transformando em Microempreendedor Individual (MEI) para garantir alguma renda.





O ministro voltou a criticar as previsões mais pessimistas da economia brasileira no início do ano e que acabaram sendo revisadas para cima e, atualmente, as projeções do mercado estimam crescimento de 2% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2022.





Ele ainda minimizou o aumento das preocupações com a deterioração das contas públicas, em grande parte, devido às recentes medidas populistas aprovadas pelo governo e pelo Congresso que aumentaram as despesas fora do teto de gastos em mais R$ 41,2 bilhões, com o objetivo de tentar reverter os resultados das pesquisas para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que continua atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"O fato é que o Brasil está crescendo. As contas externas e as contas públicas estão em ordem. O resto, é narrativa”, completou.