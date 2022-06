Brasil criou 277 mil empregos com carteira no mês de maio, aponta Caged

De janeiro até maio, todos os meses tiveram saldo positivo (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO) No mês de maio foram criadas 277.018 vagas de emprego com carteira assinada no Brasil. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feria (28/6) pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o número de admissões (1.960.960) superou o número de demissões (1.683.942).









Na comparação com o mesmo período de 2021, a criação de vagas foi maior neste ano, perante as 266,4 mil vagas criadas em maio do ano passado. De janeiro até maio, todos os meses tiveram saldo positivo. No acumulado, o número chegou a 1,05 milhão, menor que o total registrado no mesmo período do ano passado, quando foi criado R$ 1,16 milhão de postos de trabalho.





O setor que mais contribuiu para a criação de empregos no ano foi o de Serviços, com 658,1 mil vagas de saldo positivo. Em seguida, vem a Indústria, com 174,8 mil, e a Construção, com 155,5 mil vagas. Agricultura (49,2 mil) e Comércio (13,9 mil) completam a lista.





O salário médio de admissão em maio caiu para R$ 1.957,78, contra R$ 1.966,54 no mês anterior. Em maio do ano passado, a média chegava a R$ 2.082,61.