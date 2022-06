Caio Paes vai presidir Petrobras

Secretário especial de Desburocratização, Caio Paes de Andrade foi escolhido para o cargo com vigência até abril de 2023 (foto: AFP/Photo/Ministério da Economia)





O Conselho de Administração da Petrobras elegeu ontem Caio Paes de Andrade presidente da petroleira, um nome indicado pelo governo de Jair Bolsonaro em um contexto de escalada dos preços dos combustíveis. O cargo seguirá vigente até abril de 2023, informou a empresa em nota. É o quarto presidente da estatal desde que Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019. Paes de Andrade substituirá José Mauro Coelho, que renunciou na segunda-feira passada, depois de apenas um mês e meio na função.





Como seus dois antecessores, Joaquim Silva e Luna e Roberto Castello Branco, Coelho se demitiu após intensas críticas de Bolsonaro à alta dos combustíveis. A alta desenfreada dos preços ameaçam a popularidade de Bolsonaro às vésperas das eleições de outubro, nas quais tentará um novo mandato.





Caio Paes é formado em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduado em administração e gestão pela Universidade de Harvard e mestre em administração de empresas pela Universidade Duke, nos Estados Unidos. O novo gestor da Petrobras também integra o Conselho de Administração da Embrapa e da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), estatal responsável pelo óleo-lucro da União em campos produtores do pré-sal.





Paes de Andrade ainda passou por empresas de tecnologia da informação, até se transferir para a administração pública em 2019, quando assumiu a presidência do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Em agosto de 2020, Caio foi nomeado secretário especial de Desburocratização do Ministério da Economia. Após sua nomeação, as ações ordinárias da companhia subiam 5,98% às 17h GMT (14h em Brasília) na Bolsa de Valores de São Paulo.

Reajustes

Bolsonaro criticou o lucro “abusivo” da companhia, que baseia sua política de preços nas cotações internacionais de petróleo, disparadas nos últimos meses pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Dias atrás, Bolsonaro garantiu que o novo plano diretivo da Petrobras vai analisar a questão do PPI (Preço de Paridade Internacional) e, eventualmente, alterá-lo.





O Comitê de Elegibilidade da estatal aprovou Paes de Andrade, que garantiu por escrito “não ter recebido nenhuma orientação específica sobre uma alteração da política de preços”, segundo uma ata do Comitê. Bolsonaro acusou a Petrobras de “trair o povo brasileiro” e pediu ao Congresso para instalar uma comissão parlamentar para investigar os dirigentes da empresa, após altas de 5,18% da gasolina em suas refinarias e de 14,26% do diesel.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda