Inflação é vista como principal problema da economia brasileira

Cédulas de dois, cinco, dez e 20 reais (foto: Marcello Casal/Agencia Brasil) A pesquisa BTG Pactual/FSB divulgada nesta segunda-feira (27/06) aponta que a inflação é considerada o principal problema da economia brasileira atualmente. O aumento geral nos preços é visto como o primeiro problema por 23% e segundo problema por 14%.









A desigualdade social aparece como primeiro problema em 16% das respostas e 12% no segundo, com somatória de 28%. O próximo item são os impostos, com total de 29% - segmentado por 13% como principal problema e 16% segundo.





Fecha o top 5 a miséria. O item tem 11% de respostas como primeiro problema e 13% para segundo, com total de 24%.



Pesquisa BTG Pactual/FSB