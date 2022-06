IPCA-15: inflação é de 0,69% em junho, puxada pelos planos de saúde

Planos de saúde subiram 2,99% e representaram 0,10 ponto percentual do IPCA-15 de junho (foto: Arquivo/ Agência Brasil)

A prévia da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), ficou em 0,69% em junho, uma alta de 0,10% em relação ao registrado no mês de maio, quando a taxa foi de 0,59%.

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na manhã desta sexta-feira (24/6), o item que mais pesou no índice este mês foi planos de saúde, que subiu 2,99% e representou 0,10 ponto percentual do IPCA-15 de junho.





O IPCA-E, que é o IPCA-15 acumulado trimestralmente, foi 3,04%, acima da taxa de 1,88% para igual período de 2021.





Com o resultado do último mês, o índice registra alta de 5,65% no acumulado do ano; e, em 12 meses, de 12,04%, abaixo dos 12,20% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Mesmo tendo desacelerado no acumulado, o indicador ainda representa mais de duas vezes o teto da meta oficial para a inflação este ano, que é de 3,5%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.