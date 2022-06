Denunciado por sonegação, fundador da Ricardo Eletro lança curso de vendas

Curso online e gratuito promete ensinar 'os segredos que transformaram uma lojinha de 20m² em um negócio multibilionário' (foto: Reprodução/Instagram) O fundador da rede de varejo Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, que foi denunciado por sonegação de imposto pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), lançou um curso online e gratuitopara ensinar técnicas de vendas, que será realizado nos dias 18,19 e 20 de julho.





Entre as promessas, está o aprendizado dos “segredos que transformaram uma lojinha de 20m² em um negócio multibilionário”. De acorco com a divulgação, o curso é destinado “para você que quer aumentar as vendas do seu negócio”, “para você que está cansado de depender de datas comemorativas para ver o dinheiro entrar no caixa”, “para você que quer deixar de ser dono (funcionário caro que cumpre hora) para se tornar um empresário com processos, equipes e vendas recorrentes”.









As vagas do evento são limitadas e a organização oferece garantia de satisfação, devolvendo todo o valor investido e mais R$ 500 pelo tempo aplicado, caso o interessado não fique satisfeito. O custo não é citado na página.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato, via e-mail, com a oganização do curso de Ricardo Nunes para mais informações sobre o evento, mas até a publicação desta reportagem, não obtivemos retorno.

MPMG denuncia sonegação de R$ 86 milhões

Na última terça-feira (14/6), o MPMG denunciou Ricardo Nunes e o então diretor Pedro Daniel Magalhães, por sonegação de R$ 86 milhões. Entre junho de 2016 e maio de 2018, os denunciados cobraram ICMS em operações de venda de mercadorias de clientes que moravam no Rio de Janeiro, mas não recolheram os valores à Fazenda.





Ainda que os clientes sejam do Rio de Janeiro, como a empresa tem três endereços em Minas Gerais, sendo dois em Contagem e um em Lagoa Santa, municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde ocorreram a maior parte das 58 infrações penais, o MP mineiro fica responsável por denunciar o caso.

Mentor de negócios

De acordo com a página do curso, Ricardo Nunes é um dos maiores investidores do país e, a partir de uma loja de 20m², construiu um império com 45 mil funcionários, 1,1 mil lojas e faturamento anual de R$ 12 bilhões.



Além disso, ainda segundo a página, ele é reconhecido pelo Guinness Book de 2014 como o maior vendedor do mundo, sendo referência nacional e internacional em empreendedorismo, vendas, marketing, inovação, liderança e crescimento.





O fundador da Ricardo Eletro, atualmente, “é mentor de negócios e tem como missão ajudar os empresários brasileiros a levarem seus negócios para o próximo nível através das suas famosas técnicas de vendas explosivas”.