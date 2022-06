PIB mineiro tem leve expansão no 1º tri de 2022 e fecha em R$ 208 bilhões

Atividade de energia e saneamento em Minas Gerais apresentou crescimento de 5,3% no volume no primeiro trimestre de 2022 comparativamente ao trimestre imediatamente anterior (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Mesmo com o avanço no setor de serviços, o Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais se manteve praticamente estável no primeiro trimestre de 2022 se comparado ao último trimestre ano passado. De acordo com os números apresentados pela Fundação João Pinheiro (FJP), nesta quarta-feira (15/6), o PIB do estado foi estimado em R$ 207,9 bilhões, com variação positiva de 0,7% em relação aos meses de outubro a dezembro e de 1,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021.





Apesar disso, a contribuição de Minas para o PIB do Brasil foi de 9,2% no período, contra 8,8% no primeiro trimestre do ano passado. O índice de deflator implícito entre o 4º trimestre de 2021 e o 1º trimestre de 2022 foi de 12,7%, que mensura as perdas inflacionárias no período.





O setor de serviços corresponde a 63,3% das riquezas produzidas no estado de janeiro a março deste ano. A atividade arrecadou um total de R$ 115,9 bilhões, com avanço de 15,8% em relação ao resultado de 2021. Os serviços mineiros corresponderam a 8,8% do que foi produzido no Brasil no primeiro trimestre de 2022.

“Houve expansão das atividades no setor de serviços. Estamos recuperando o nível de atividades do setor que depende de interações pessoais e foram prejudicadas pela pandemia. Em particular, as atividades de alojamento e alimentação, informação e comunicação, serviços profissionais prestados às empresas, educação, saúde privada, arte, saúde e cultura foram significativos para os números em Minas Gerais”, avalia o pesquisador da Fundação João Pinheiro, Raimundo Souza.

Apesar do resultado positivo, o índice de volume do PIB no primeiro trimestre de 2022 foi 4,1% inferior ao valor registrado no primeiro trimestre de 2014 (período com o valor mais alto da série dessazonalizada de Minas Gerais).





Segundo o especialista, a inflação impediu que o PIB tivesse resultados mais satisfatórios e implicasse em maior poder de compra para os consumidores. "Temos observado que a inflação corrói de maneira muito agressiva o poder de compra da população trabalhadora. Tivemos uma recuperação da fabricação de produtos alimentícia em Minas e no Brasil, mas o que foi determinante para o PIB foram as exportações e não o mercado interno. A inflação continuará cobrando seu preço. Tem sido um dos fatores pela queda da demanda dos bens de consumo não-duráveis e isso é repercutido também na produção manufatureira".





Se o setor de serviços foi o positivo, a produção industrial em Minas no primeiro trimestre foi de R$ 48,7 bilhões, ficando praticamente estável na comparação com o 4º trimestre de 2021 e apresentando queda de 1% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.





No caso da indústria de transformação, o desempenho da atividade em Minas Gerais foi destoante do observado em âmbito nacional. No país, a atividade apresentou crescimento no volume de 1,4% no trimestre de referência em relação ao trimestre imediatamente anterior, enquanto Minas Gerais, ao contrário, apresentou redução de 0,5% na mesma base de comparação.





A indústria extrativa mineral também apresentou queda de 2,5% no comparativo com o último trimestre de 2021 e de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Houve queda de produção de 19,8 no sistema sudeste e de 19,7 no sistema sul.





“Essa queda de produção tem a ver com o nível de chuvas em dezembro, o que fez com que as mineradoras passassem parcialmente a circulação de trens na estrada de ferro Vitória e Minas e interrompessem a produção nos sistemas sudeste e sul. Tudo afetou também nosso transporte ferroviário. Com o ajuste sazonal, o crescimento do transporte em Minas foi menor que no Brasil', explica Thiago Almeida, pesquisador da FJP.





A contribuição de Minas para a produção industrial do Brasil caiu de 12,5% para 11,9% em relação ao trimestre anterior.

Atividades

A atividade de energia e saneamento em Minas Gerais apresentou crescimento de 5,3% no volume no primeiro trimestre de 2022 comparativamente ao trimestre imediatamente anterior, após dois resultados trimestrais consecutivos apresentando variação negativa na série com ajuste sazonal.





Esse aumento se deve à evolução favorável no consumo de energia elétrica comercial e, principalmente, à recuperação do nível útil dos principais reservatórios das usinas hidrelétricas presentes no território mineiro, em razão do volume de chuvas ocorrido no início de 2022, e que culminou no acréscimo na geração de eletricidade.





O volume total de energia elétrica gerada no estado no primeiro trimestre de 2022 foi 34,7%, maior do que o observado no quarto trimestre de 2021 e 19,2% superior quando se compara com o primeiro trimestre do ano passado, conforme dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).





Na agropecuária, o resultado em Minas Gerais no primeiro trimestre de 2022 foi melhor que o observado em âmbito nacional. Enquanto, no estado, a atividade apresentou crescimento no volume de 4,6% no trimestre de referência em relação aos três meses imediatamente anteriores, no Brasil, ao contrário, houve retração de 0,9% na mesma ótica de comparação. O total de riquezas produzidas foi de R$ 18,4 bilhões no primeiro trimestre.