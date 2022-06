Brasil é o 10º país com a cerveja mais barata do mundo

Além de estar entre os países com o menor preço da cerveja, o Brasil é o terceiro maior consumidor do mundo (foto: Pexels) Em um ranking dos países com as cervejas mais baratas do mundo, o Brasil ficou em 10º colocado. Na América Latina, o país fica atrás somente da Colômbia. Já no ranking dos maiores consumidores, o Brasil supera todos seus vizinhos e perde somente para a China e os Estados Unidos, com 7% do consumo global da bebida.

O preço médio pago por 500 ml de cerveja em território brasileiro é U$ 1,38. O valor é 66% menor que a média mundial, de U$ 4,05 a cada meio litro.

Entre seus vizinhos latinoamericanos, a Colômbia é o único país à frente do Brasil. Lá, a cerveja custa U$ 1,06 a cada 500 ml.

Levantamento mostra ranking dos países com as cervejas mais baratas e mais caras do mundo (foto: CupomValido.com.br)

O levantamento foi realizado pela plataforma de desconto CupomValido.com.br, com base nos dados da Numbeo e Statista sobre o custo médio da cerveja nas capitais de 195 países.

Terceiro maior consumidor

Com 7% de todo o consumo de cerveja no mundo, o Brasil é o terceiro país que mais consome a bebida. O país só fica atrás da China e dos Estados Unidos, com 27% e 13% do consumo global, respectivamente.

O Brasil fica à frente da Alemanha e da Rússia, com 5% do consumo global cada.

Ranking das marcas de cerveja mais consumidas no mundo, dos países que mais consomem e da preferência do consumidor sobre embalagem e critérios (foto: CupomValido.com.br)

O levantamento também aponta que a maioria dos brasileiros prefere a cerveja em garrafa (47%), enquanto 39% preferem a bebida enlatada.

As preferidas

A Skol é a cerveja mais vendida no Brasil, seguida pela Brahma e Antarctica. A Schin e a Itaipava ficam em quarto e quinto lugares.

No cenário mundial, a Snow é a mais vendida no mundo, junto com a Tsingtao em segundo lugar (ambas da China). A Bud Light e a Budweiser, ambas dos Estados Unidos, ficam em terceiro e quarto lugares. Na quinta posição, fica a Skol, do Brasil.

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.