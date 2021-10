Cervejarias artesanais de Minas encaram a crise e conquistam expansão

Produção da cervejaria Falke Bier, em Nova Lima, na Grande BH: polo do setor se destaca no Brasil, compondo mapa de 178 estabelecimentos no estado (foto: Arquivo Pessoal - 4/2/21)





O número de cervejarias atuando em Minas Gerais cresceu 9,2% no ano passado, período de avanço sem controle da pandemia de COVID-19, levando o estado ao terceiro lugar no ranking nacional do setor. Ao todo, são 178 estabelecimentos em solo mineiro, confirmando a importância da bebida artesanal, com destaque para o polo de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. No município vizinho da capital, 23 empresas estavam produzindo em 2020, uma a mais ante 2019. Frente a 2017, no entanto, a expansão foi bem superior, de 64,3%. Os dados constam do Anuário da Cerveja 2020, publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).





O setor amargou duramente, como toda a economia, os efeitos do fechamento de bares e restaurante e a suspensão de eventos, que representam, em geral, mais de 80% das vendas das cervejarias. A crise sanitária impôs reorganização das empresas e enxugamento de custos. Parte dessas perdas foram contrabalançadas pelos gastos das famílias durante o confinamento em casa, como medida necessária para conter o avanço do coronavírus.









Gastronomia mineira, reconhecida no Brasil e no exterior, apoia planos das cervejarias por meio da harmonização dos pratos (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press %u2013 5/6/19)



Neste ano, a reabertura das cidades e do segmento de entretenimento, além da ampliação das campanhas de vacinação, têm sido determinantes para a recuperação das empresas. De acordo com o levantamento feito pelo Mapa, os registros de cervejarias no Brasil durante o ano passado alcançaram 1.383 estabelecimentos, crescimento de 14,4%.

O setor cresceu em 204 novas empresas produzindo a bebida e 30 estabelecimentos cancelaram registro junto à pasta federal, representando saldo de 174 cervejarias. Outro fato destacado no mapeamento do setor foi que, pela primeira vez, todos os estados têm, ao menos, um fabricante, tendo em vista a abertura da primeira fábrica no Acre. As regiões Sul e Sudeste concentram 85,6% da indústria.





Contudo, os novos registros de produtos para cerveja apresentaram queda de 15% na comparação com 2019.





Quanto à produção nacional, a estimativa do Mapa foi de 14 bilhões de litros, que fazem do Brasil o terceiro produtor no mundo, atrás da China e dos Estados Unidos, segundo estudo da consultoria Euromonitor. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, o setor responde por 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do país).





Concorrência Além do polo produtor de Nova Lima, a produção se fortalece em regiões de intenso turismo e ganha estímulo em harmonização com a famosa gastronomia de Minas. É o caso de Tiradentes, na porção central de Minas. Na cidade histórica, o mestre cervejeiro Renê Brasil, proprietário de bar especializado na bebida, explica que as cervejas artesanais são uma alternativa ao produto tradicional, que, para ele, “têm muitas substâncias e acaba fazendo mal para o organismo no dia seguinte”.





O sabor das cervejas artesanais, associado ao fato de elas não provocarem a incômoda ressaca, no avaliação de Renê Brasil é uma das razões que motivam as pessoas, rotineiramente, a desbravarem o mundo das bebidas artesanais. “Quanto mais as pessoas passam a conhecer a cerveja artesanal, elas percebem que o que foi tomado até hoje não era cerveja de verdade”, sustenta o mestre cervejeiro.





Reflexo desse potencial de crescimento, o estado vem recebendo investimentos. Neste ano, a cervejaria Krug Bier anunciou que pretende investir R$ 3 milhões para mais que dobrar a capacidade produtiva de sua fábrica, instalada em Nova Lima, na Grande BH. O volume produzido deverá evoluir a 8 milhões de litros por ano. Durante a pandemia, a empresa aperfeiçoou o sistema de delivery, que se transformou em um dos carros-chefe da companhia.





diversidade O crescimento da produção do setor e da demanda são destaque no Anuário da Cerveja relativo a 2020, quando surgiram 1.233 produtos cervejeiros em Minas. Para o empreendedor Antônio Lima, que ingressou no ramo há quatro anos e mantém fábrica em Tiradentes, os rótulos e a diversidade de cervejas refletem a criatividade latente do povo mineiro.





O empresário afirma que os produtores buscam inovar no sabor e na variedade, explorando os locais onde são feitas. A tática tem funcionado e os turistas va- lorizam o produto regional. “Por mais que eu venda mais cervejas comuns, há procura muito grande dos turistas pelas artesanais. Por isso, ofereço as que são produzidas na região, como a Barock, de São João del-Rei, Albanos Uai, de Belo Horizonte, e a Tiradentina, que é municipal”, comenta Antônio Lima.





‘TremBier’ O crescimento do setor possibilita, ainda, a iniciativa da criação de outros empreendimentos e eventos. Um exemplo é o TremBier Festival, Festival de Cervejas Especiais, realizado em Tiradentes. O evento, de acordo com os organizadores, atende 40 mil pessoas, em média, beneficiando a cidade, que tem na atividade turística sua principal fonte de arrecadação. Na última edição realizada antes da pandemia, 95% da rede hoteleira do município ficou ocupada. A edição 2022 está marca para 26 a 30 de abril.