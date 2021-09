Com aporte de R$ 200 milhões, cervejaria Imperial expande fábrica em Minas

A sede Frutal da Cervejaria Imperial foi construída em 2019 e contou com investimento de R$ 250 milhões (foto: Cervejaria Imperial/Divulgação)

A cervejaria Imperial, localizada em Frutal, no Triângulo Mineiro, anunciou que vai expandir a sua fábrica na cidade, investindo mais de R$ 200 milhões até 2023 e com o início das obras para o ano que vem.

O anúncio foi feito ontem (29/9) durante encontro entre a diretoria da empresa e o governador Romeu Zema, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a fábrica da Cervejaria Imperial de Frutal gerou 1.394 novos postos de trabalho em 2021.

Por enquanto, a empresa está na fase final do orçamento para as novas obras na cidade e, por isso, ainda não divulgou quantos empregos serão gerados no novo empreendimento.

A Cervejaria Imperial é uma empresa voltada para a produção de bebidas, comercializando cinco marcas diferentes: Cerveja Império, Cerveja Cidade Imperial, Cerveja Puro Malte Pilsen, Dopamina Energy Drink e Água Petropolitana. Com cerca de 20 anos de história, a empresa nasceu na cidade de Petrópolis (RJ).