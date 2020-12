Cervejaria ampliará sua produção em Uberaba e deve gerar 60 empregos

A unidade atual da Cervejaria em Uberaba conta atualmente com duas linhas de produção em funcionamento (foto: Grupo Petrópolis/Divulgação) A Cervejaria Petrópolis vai investir R$ 135 milhões e ampliar a sua unidade de produção em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A expectativa é que a nova linha de produção gere 60 novos empregos diretos e vários indiretos.

A ampliação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (4) pelo presidente do Grupo, Walter Faria, em comunicado oficial ao prefeito Paulo Piau e ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, José Renato Gomes.

“O prefeito e eu, já vínhamos reivindicando essa ampliação junto à direção da empresa, uma vez que toda a infraestrutura está pronta, com a área disponível, água e uma logística invejável”, considerou o secretário José Renato.

O prefeito Paulo Piau disse que a Cervejaria mudou o perfil da arrecadação do município. “Agora temos mais dinheiro em caixa para investir em diversos setores. Tivemos esse anúncio de investimento e ainda teremos mais a anunciar até o final do mandato”, adiantou Piau.





Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU), todos os projetos para expansão da empresa já foram protocolados junto a Secretaria Municipal de Planejamento e até a próxima sexta-feira (11) o alvará para a construção deve ser expedido.

Com a nova linha de produção - que será construída em uma área de 9,4 mil m² e está prevista para começar a funcionar em setembro de 2021 - a capacidade atual de 8,5 milhões de hectolitros/ano da Cervejaria vai saltar para 11,4 milhões de hectolitros/ano.





A unidade atual da Cervejaria em Uberaba conta atualmente com duas linhas de produção em funcionamento, sendo que a terceira entra em operação no próximo dia 11 e a quarta, no início de 2021.