Guedes: construção civil passou toda a crise gerando empregos

Ao participar de encontro do setor nesta quinta-feira, 3, o ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou o desempenho, que considerou surpreendente, da construção civil desde a chegada da pandemia. "A construção civil atravessou toda a crise criando empregos. Esperava que todos setores caíssem, mas vocês criaram empregos e preservaram vidas na pandemia", disse o ministro.



Segundo Guedes, os juros baixos, que "vieram para ficar", abriram um boom no setor de construção que deve durar de dez a 15 anos. "Não se via há décadas juros tão baixos nesse setor", afirmou o titular do ministério da Economia.



Junto com as indústrias de alimentos e de transportes, a construção civil está entre os três setores de destaque na pandemia, recusando-se a tomar conhecimento da crise, afirmou Guedes durante encontro promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).