IPVA 2022: pagamento da última parcela começa hoje em MG; veja cronograma

Escala de vencimentos da última parcela do IPVA 2022 começa hoje em Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Começa nesta quarta-feira (25/5) o pagamento da última parcela do IPVA em Minas Gerais. Hoje, proprietários de veículos com placas de final 1 e 2 devem quitar o imposto, e pode ser cobrada multa em caso de atraso. A escala de pagamento vai até o dia 31/5, quando ocorre o último vencimento.









A Secretaria alerta para os golpes: o boleto não é enviado por e-mail, SMS, Correios, ou link em aplicativos de mensagens. Apenas pelo site ele é possível de ser gerado.





Segundo o Governo de Minas, até o dia 30 de abril foram arrecadados R$ 4,2 bilhões com o IPVA , o equivalente a 59% do total esperado de R$ 7,1 bilhões. Mesmo aqueles que já passaram a data do pagamento de outras parcelas e estão em atraso podem quitar a qualquer momento, e os juros são calculados automaticamente.





Após a data de vencimento, é cobrada multa inicial de 0,3% ao dia até 30º dia (foto: Secretaria de Estado da Fazenda) Em caso de atraso, o proprietário pode receber multa de 0,3% ao dia até 30º dia, multa de 20% após o 30º dia, além de juros calculados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).





Em 2022, o imposto começou a ser cobrado a partir de março, e não em janeiro como eram os anos anteriores, fruto de um acordo do Governo com a ALMG. O IPVA 2022 também não sofreu reajuste anual, em virtude do congelamento dos valores, proposto pela Assembleia de Minas.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais