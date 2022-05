Professores da rede privada farão nova paralisação na próxima semana em BH

Os professores da rede privada de ensino de Belo Horizonte e Região anunciam nova paralisação para a quarta-feira (1/6) da próxima semana. Na ocasião, os docentes farão nova assembleia e uma greve definitiva pode ser decretada caso a negociação não avance com as escolas particulares.

Após a assembleia dos professores na manhã desta terça-feira (24), a categoria se reuniu com o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe-MG) para negociar as pautas do movimento. Um novo encontro entre as partes está marcado para a próxima terça (31).