Preço da carne bovina teve queda no último mês em BH, aponta pesquisa

Carnes suínas tiveram leve aumento no último mês (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) A carne vermelha teve uma leve redução nos valores no último mês em Belo Horizonte. Já o preço do frango se manteve estável, enquanto as carnes suínas apresentaram uma pequena alta, segundo pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro. O estudo ainda indica que a variação de preços entre um estabelecimento e outro pode ser grande.









Em seguida, a maior baixa foi para a maminha. O quilo da carne teve uma queda de 2,79%, reduzindo o preço médio de R$ 46,32 para R$ 45,03. Já o quilo do miolo de alcatra caiu de R$ 51,45 para R$ 50,05, uma redução de 2,72%.





O quilo do contra filé foi o corte que teve a menor redução, com 2,31%. O preço médio que era R$ 50,92 caiu para R$49,74.





Conforme o levantamento, o preço do frango se manteve estável no último mês. O quilo da asa resfriada passou de R$ 16,21 para R$ 16,14, uma redução de 0,4%. Já o quilo da coxa, com uma queda de 0,42%, caiu de R$ 12,90 para R$ 12,85.

Alta nas carnes suínas





O valor das carnes suínas, diferentemente das outras opções, teve um leve aumento no último mês. O aumento mais significativo foi no quilo do toucinho comum. Com uma alta de 10,9%, o preço médio subiu de R$ 10,09 para R$ 11,20.





Em seguida, o preço médio da orelha teve a maior alta. Um aumento de 4,86% fez com que o valor subisse de R$ 9,11 para R$ 9,55. Já o quilo do pezinho de porco, com alta de 3,37% subiu de R$ 10,54 para R$ 10,90.





O preço médio da costelinha subiu 3,22%, de R$ 20,52 para R$ 21,18. Enquanto o quilo do rabinho subiu de R$ 15,60 para R$ 15,97, um aumento de 2,37%.





Variação dos preços é de até 278%





Com a alta nos preços, os consumidores têm que ficar atentos a variação dos valores nos estabelecimentos. A pesquisa do Mercado Mineira aponta que as variações podem chegar a quase 280%.





O quilo da picanha foi o que teve maior variação entre um estabelecimento e outro. O quilo pode ir de R$ 49,99 até R$ 189,00, 278% de diferença. O quilo da fraldinha, com uma variação de 156%, pode ser encontrado de R$ 29,90 até R$ 109,90 o quilo.





A maminha, o miolo de alcatra e a alcatra tiveram variação acima de 150%. O quilo da maminha pode ser encontrado por R$ 34,99 até R$ 89,95, diferença de 157% entre um estabelecimento e outro. Já o quilo do miolo de alcatra e o quilo de alcatra podem custar entre R$ 36,99 e R$ 94,95, variação de 156%.





Para o quilo do contrafilé, o menor preço encontrado foi de R$ 36,99 e o maior valor R$ 89,95, uma diferença de 143%. O filé mignon foi o corte bovino com menor variação, sendo de 138%. O quilo pode custar de R$ 50 até R$ 119.





Nas carnes suínas a variação também é significativa. O quilo da bisteca suína pode ser encontrado no valor de R$ 12,95 até R$ 44,95, uma diferença de 247%. O quilo do toucinho para torresmo variando 149%, foi encontrado de R$ 13,95 até R$ 34,80.





O quilo do lombo inteiro foi encontrado com uma diferença de 130%, custando de R$ 12,95 até R$ 29,90. Com uma variação de 123%, o quilo do pernil resfriado sem osso pode custar de R$ 11,95 até R$ 28,90.





Das variações de frango, a opção que apresentou maior aumento foi o quilo do pé de frango, com uma variação de 141% pode ser encontrado de R$ 4,55 até R$ 10,99. O quilo da coxa e sobre coxa está custando de R$ 8,99 até R$ 17,95, uma diferença de 99%.





Já o quilo da asa resfriada pode ser encontrado de R$ 12,99 até R$ 24,95, uma diferença de 92%. O quilo do frango resfriado pode ir de R$ 8,95 até R$ 15,90, 90% de diferença. O quilo do peito resfriado foi o que teve menor variação entre um estabelecimento e outro, podendo ir de R$ 11,99 até R$ 21,90, uma variação de 82%.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais