Paulo Guedes sobre a alta da inflação: 'Já saímos do inferno'

“Com a pandemia, comida e energia subiram no mundo inteiro. E ainda veio uma guerra”, comentou o ministro. “O Brasil, no entanto, se levantou rápido e saiu em ‘V’ da crise. Subimos mais que as economias avançadas”, afirmou.









“Estão indo para o inferno”, disse. “Nós já saímos do inferno; tentaram empurrar a gente para lá de novo, mas saímos.” Guedes diz ainda que os países avançados estão enfrentando inflação elevada e as taxas poderão ir a dois dígitos.“Estão indo para o inferno”, disse. “Nós já saímos do inferno; tentaram empurrar a gente para lá de novo, mas saímos.”

Horas depois da declaração do ministro, o Ministério da Economia anunciou um aumento de 6,5% para 7,9% da estimativa da inflação oficial para este ano.





De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação em abril registrou alta de 1,06%, a maior para o mês desde 1996.