Vereadores usam verba pública para entregar medalha a Bolsonaro em Brasília

O vereador de Uberaba, Pastor Eloisio, e o presidente Jair Bolsonaro se abraçam após a entrega da Medalha Major Eustáquio (foto: Pastor Eloisio/Divulgação)

Os vereadores de Uberaba Pastor Eloísio (PTB) e Ismar Marão (PSD) usaram verba pública para viajar até Brasília, no Distrito Federal, onde entregaram ao presidente da República Jair Bolsonaro (PL) a Medalha Major Eustáquio, considerada a maior honraria do legislativo do município do Triângulo Mineiro. A solenidade foi realizada nessa quarta-feira (18/5) na sala de reuniões do gabinete da presidência.





De acordo com Pastor Eloísio, a Câmara Municipal de Uberaba liberou verbas para custear diárias de hospedagem e alimentação, além de dois carros oficiais com quatro tanques cheios de combustível considerando o trajeto de Uberaba a Brasília (524 quilômetros de distância, e 1.048 quilômetros de ida e volta).









Outros três vereadores de Uberaba participaram da homenagem a Bolsonaro, porém bancaram os gastos com recursos próprios - Anderson Dois Irmãos (PSD), Samuel Pereira (MDB) e Cabo Diego Fabiano (PP). Também esteve no evento a prefeita Elisa Araújo, que cumprirá compromissos na capital federal.





Pastor Eloísio considerou a homenagem a Bolsonaro como o “principal encontro político e conquista na política”. O vereador do PSD foi o autor da proposta aprovada em reunião na Câmara Municipal de Uberaba no dia 28 de março.





A honraria a Bolsonaro seria realizada na abertura da ExpoZebu, no dia 30 de maio, em Uberaba , mas o próprio presidente da República sugeriu à Câmara da cidade a entrega da medalha em Brasília devido ao "desgaste de horário”.





Prefeita





Além da entrega da maior honraria do legislativo de Uberaba a Jair Bolsonaro, a prefeita Elisa Araújo cumpre agendas em órgãos federais de Brasília nesta semana. Ela participa de audiência com o chefe do Executivo e do evento “Prefeitos do Futuro”.





Consultada pelo Estado de Minas, a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba informou as despesas de Elisa Araújo na estada em Brasília. O valor de R$ 6.327,50 compreende as datas de terça-feira, 17/5, a sexta-feira, 20/5.





“Esse montante inclui alimentação, hospedagem e deslocamentos para cumprimento de suas agendas”, declarou a assessoria, informando, separadamente, todos os gastos da prefeita.





“Foram liberadas diárias de 17 a 20 de maio. Valor liberado para diária de R$ 2.327,50 para hotel/alimentação; R$ 1.000,00 liberado para despesa com veículo oficial do município e R$ 3.000,00 para inscrição Prefeitos do Futuro 2022. O que não for utilizado é devolvido ao município”.





Por que homenagear Bolsonaro?





Segundo o vereador Pastor Eloísio, o presidente Jair Bolsonaro merece a medalha por vários fatores, como o enfrentamento à pandemia de COVID-19 e a criação do auxílio emergencial.





“Esse auxílio chegou para socorrer as pessoas que mais sofreram no período pandêmico. Além disso, o Brasil foi o 4° país que mais vacinou a população, deixando para trás países de primeiro mundo e mostrando eficiência no combate à COVID”.





A Medalha Major Eustáquio tem como objetivo agraciar pessoas “beneméritas que por gesto, ou ato de real importância para com o município de Uberaba, mereçam a condecoração de honra ao mérito, bem como pessoas ilustres a título de honoris causa”.





A condecoração foi criada por meio de iniciativa do ex-vereador Murilo Pacheco de Menezes, pela Resolução 594, de 11 de dezembro de 1985.