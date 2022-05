Comprar produtos próximo ao vencimento é bom negócio?

Produtos com prazo de perto de vencer expostos no Supermercado Delícias do Leite (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG) É comum encontrar ofertas de produtos próximos à data de validade nos supermercados. A prática é usada para evitar perda nos estabelecimentos e existem até mesmo lojas especializadas nesse tipo de negócio. O baixo custo desses produtos também é oportunidade para consumidores que querem economizar, mas é preciso ter atenção.





Dicas na hora de comprar

Verifique a data de validade do produto ofertado;

Avalie o perfil de consumo seu e das pessoas que dividirão o produto com você antes de decidir comprar;

Tenha atenção ao estado do produto;

Confira a integridade da embalagem;

Evite escolher pacotes rasgados ou furados e latas estufadas;

“Quanto mais próximo da validade, maior é o desconto”

A rede de supermercados Delícias do Leite é especialista no negócio. Eles compram mercadorias excedentes direto das indústrias a preços mais baixos e oferecem promoções de até 70% para os clientes. "Trabalhamos com laticínios, congelados, embutidos e, principalmente, a linha de matinais", explica Flávio Magelo, um dos proprietários da rede





“Quanto mais próximo da validade, maior é o desconto que conseguimos”, destaca. Ele explica que os prazos de vencimento variam de acordo com o produto e a linha. “Temos produtos que chegam a ter até três meses de validade, mas também temos produtos na loja que compramos com até dois dias de validade”, relata.









Consumidor olha mercadoria: quanto mais próximo da validade, maior é o desconto (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

Magelo também destaca que a demanda por consumidores desses produtos aumentou durante a pandemia e, recentemente, com a elevação dos preços. “Existe uma procura cada vez maior para fazer o orçamento caber dentro da elevação de preços”, avalia. Segundo ele, a busca por produtos essenciais tem sido maior.

Dever de informar

“ A promoção de produtos próximos ao vencimento só é válida desde que haja a informação explícita para o consumidor”, explica o diretor do Procon-BH. Isso quer dizer que os estabelecimentos que promoverem a compra de produtos próximos da validade devem destacar essa informação nas promoções.





Ainda segundo ele, também é do supermercado a responsabilidade de avaliar o estado dos produtos vendidos e quanto tempo antes do prazo de vencimento as promoções devem informar que o produto está perto de vencer. Além disso, o prazo varia de acordo com o produto, seu estado e perecividade.