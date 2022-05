Minaspetro retoma eventos regionais na cidade de Uberlândia

Evento é o primeiro em dois anos feito pelo Minaspetro (foto: Reprodução/Minaspetro)



O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) voltará na próxima sexta-feira (20/5) com eventos regionais, e o primeiro deles acontecerá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O evento é especializado para o mercado de combustíveis, principalmente para o setor varejista.



A entidade patronal ficou dois anos sem promover encontros por causa da pandemia de COVID-19. Arthur Igreja, Dado Schnneider e Marcelo Borja são os principais palestrantes do congresso, que acontece no dia 20, no Center Convention.



Além das palestras sobre inovação, especialistas do setor e representantes de órgãos que regulam os postos também estarão no 13° Ciclo de Congressos Regionais de Uberlândia.

“É uma oportunidade de revendedores trocarem experiências, saberem mais sobre as tendências do mercado que estão em evidência, como o self-service, delivery e privatizações no refino, além de uma chance de realizar bons negócios na feira de expositores, com fornecedores de serviços e equipamentos para postos", explica Rafael Macedo, presidente do Minaspetro.



Pela primeira vez o Minaspetro traz conteúdo dedicado aos gerentes dos postos. Jonathan Rocha, especialista em treinamento para equipe de postos e José Antônio Rocha, secretário-executivo da Fecombustíveis, falarão sobre como o gerente pode ter um olhar mais crítico na pista de abastecimento para evitar multas e cumprir todas as exigências dos órgãos reguladores.