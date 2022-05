Score de crédito: saiba o que é e como aumentar pontuação

Score influencia na concessão de crédito e na taxa de juros para empréstimos e financiamentos (foto: Foto de Daniel Dan no Pexels)

O score de crédito ou Serasa Score é um sistema de pontuação lançado pelo Serasa em 2017 que indica a chance de o consumidor conseguir pagar o crédito que deseja contratar, nos próximos 6 meses após a contratação. De 0 a 1000, a pontuação serve de referência para empresas na hora de conceder produtos ou serviços financeiros para o consumidor.





“A pontuação permite às instituições financeiras avaliarem o risco de se conceder crédito para determinado consumidor. Quanto maior a pontuação, menor a chance do consumidor se tornar inadimplente e, menor o risco que ele oferece ao credor”, explica Heber Alves, gerente executivo de soluções da Serasa.



Quanto menor a pontuação do score de crédito de um consumidor, menor é a probabilidade das empresas e instituições concederem algum produto ou serviço financeiro para o indivíduo. Além disso, a pontuação também influencia na taxa de juros para empréstimos e financiamentos.



“Mesmo com uma pontuação do score baixa, pode ser que a instituição credora, decida por conceder total ou parcialmente o valor do crédito pleiteado, mas aplicará taxas de juros e prazo de parcelamentos diferentes daqueles que seriam concedidos caso a pessoa apresentasse um baixo risco de inadimplência, ou seja, um score de crédito maior”, esclarece.

Fatores que influenciam o score

A pontuação é resultado direto de como o consumidor se relaciona com os créditos que contrata, como cartões de crédito, financiamentos imobiliários, veicular ou créditos consignados. “É uma espécie de “termômetro” da saúde financeira e creditícia”, coloca Heber Alves.



Para o cálculo do Serasa Score, são considerados dados financeiros como créditos contratados, histórico de dívidas, pagamento de crédito, pagamento de dívidas, tempo de crédito, consultas ao CPF e outros.



Ainda segundo o gerente, qualquer queda na pontuação deve ser observada com atenção, pois, além de indicar os cuidados com o pagamento em dia de dívidas e créditos contratados, pode ajudar a identificar fraudes, como a contratação indevida de crédito ou compras a prazo em nome do consumidor.

Como aumentar a pontuação e conseguir mais créditos

A pontuação do Serasa Score é variável e considera informações disponíveis na base de dados da Serasa para o cálculo. Portanto, para aumentar o score é preciso também mudar o comportamento.

Manter os dados cadastrais atualizados na Serasa;

Evitar pegar crédito sem necessidade;

Pagar o crédito corretamente, evitando atrasos e o pagamento de valores mínimos;

Ter cuidado com a utilização dos créditos disponíveis de forma recorrente, como o cartão de crédito e o limite da conta-corrente (conhecido como cheque especial). “Esses tipos de crédito estão sempre disponíveis e são de fácil utilização, mas em contrapartida costumam apresentar maiores taxas de juros e podem gerar endividamento e inadimplência em caso de uso não controlado”, explica.

Como consultar a minha pontuação?

O Serasa Score é disponibilizado apenas para as empresas que concedem crédito e para cada consumidor conhecer a própria pontuação.

A consulta pode ser feita através do site ou aplicativo do Serasa , basta informar o CPF e criar uma conta.