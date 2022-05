Gasolina em BH chega a R$ 7,89 o litro; etanol até R$ 6

De janeiro de 2021 a abril de 2022, o preço médio da gasolina subiu 63%, equivalente a R$ 2,95 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O preço médio da gasolina fechou o mês de abril com aumento de 0,98% em Belo Horizonte e Região Metropolitana, em comparação aos preços da primeira semana de abril com a última, isto é, intervalo de 21 dias. Levantamento feito pelo Mercado Mineiro e pelo aplicativo ComOferta mostra que os preços tiveram uma leve alta.









De janeiro de 2021 a abril de 2022, o preço médio da gasolina subiu 63%, equivalente a R$ 2,95. O preço médio era R$ 4,65 e subiu para R$ 7,60.

De acordo com o levantamentoo, um tanque de 50 litros era enchido com o gasto de R$ 232.50 em janeiro de 2021; atualmente, para encher um tanque, o valor é de R$ 380,03, em média, aumento de R$ 147,53.

Aumento no etanol

Para os usuários de etanol o cenário também é desanimador. O menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 5,59 e o maior, R$ 6,08 - diferença de 13,52% entre um estabelecimento e outro. Também em comparação à primeira e última semana de abril, o etanol teve alta de 13,57% no preço médio, ou seja R$ 0,69 por litro.





De janeiro de 2021 a abril de 2022, o preço médio do etanol subiu 80,44%. O valor que era R$ 3,21 foi para R$ 5,79, aumento de R$ 2,58.





Um tanque de 50 litros era completado pelo valor de R$ 160,50 em janeiro de 2021, agora o valor para encher um tanque é de R$ 289,60, um aumento de R$ 129,10.





De acordo com o economista e coordenador do Mercado Mineiro e aplicativo ComOferta, Feliciano Abreu, no momento atual o etanol não é viável para o bolso do consumidor quando comparado aos preços médios, correspondendo a 76% do preço médio da gasolina comum.





"Hoje, 70% do valor da gasolina é R$ 5,32. Como o etanol está a R$ 5,78, isso corresponde a 76% do valor da gasolina, que está aí a R$ 7,60. Então não é vantagem, pelo menos enquanto o preço não voltar a realidade do consumidor. Consumidor esse que espera que o etanol faça uma concorrência maior com esses aumentos que tivemos na gasolina", explica o economista.





"Lembrando que a safra de cana vai entrar agora, provavelmente na primeira quinzena de maio, e pode, de alguma forma, dar um alívio para o bolso do consumidor. Se não tivesse tido esse aumento no último mês, sem dúvidas, a vantagem seria muito maior para o etanol" completa.

Aumento no diesel

No caso do diesel, o preço médio do litro subiu 0,75% nos últimos 21 dias, passando de R$ 6,71 para R$ 6,73. De janeiro de 2021 a abril deste ano o preço médio do diesel s10 subiu 74,90%. O preço médio era R$ 3,85 e foi para R$ 6,73, aumento de R$ 2,88 por litro.

Durante a pesquisa, o menor preço por litro do diesel encontrado foi de R$ 6,54 e o maior R$ 6,99, uma variação de 6,88%.





A pesquisa completa está disponível no site do Mercado Mineiro.