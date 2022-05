Procon Câmera Contagem (foto: Flickr/Reprodução ) O Procon Câmara Contagem realiza nesta sexta-feira (6/5), das 9h às 17h, o mutirão de negociação de dívidas com a Copasa. O objetivo é oferecer uma alternativa de regularização para aqueles que possuem débitos em aberto com a companhia.





O prazo para agendamento do atendimento encerra amanhã (03/05) e pode ser feito pelo telefone (31) 3359-9225. Para isso, o consumidor deve informar o CPF do titular da conta e o número da matrícula ou hidrômetro.









Durante as ações, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Contagem (CDL) também estará presente disponibilizando consultas ao SPC e Serasa sem a necessidade de agendamento prévio.





Dívidas com a Cemig





Na próxima semana, será a vez de ajustar as contas com a Cemig. A ação para regularizar os débitos com a companhia de energia está marcada para o dia 13 de maio, das 9h às 17h.





Nesse caso, a marcação prévia por telefone vai até o dia 10 de maio, e é preciso informar o CPF do titular, o número de instalação e o número do cliente, que pode ser encontrado na conta de luz.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais