Gás natural tem reajuste de 19%

A partir de amanhã, as distribuidoras de gás natural terão reajuste de 19% no insumo. A Petrobras anunciou o aumento ontem. O impacto será sentido para os consumidores que utilizam o GNV para abastecimento de automóveis. As residências que têm o combustível encanado também sentirão o aumento. Grande parte das indústrias também utiliza o gás natural. Vale ressaltar que esse aumento não tem a ver com o botijão de gás consumido na maioria das casas brasileiras. O reajuste do insumo é feito trimestralmente e, neste ano, a porcentagem foi maior do que de costume. Segundo a estatal, o aumento foi devido ao câmbio internacional e à volatilidade dos preços do petróleo. Os novos valores irão vigorar até 31 de julho.





IPI





O governo federal ampliou de 25% para 35% a redução no Imposto de Produtos Industrializados (IPI) para uma lista de artigos. O decreto com a medida foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de ontem. O governo estima perda de R$ 23,4 bilhões na arrecadação federal deste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia dito esta semana que o governo tomaria a decisão pela redução do imposto, e chegou a defender a medida durante encontro realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), como forma de estimular a injeção de recursos na economia. De acordo com as contas da equipe econômica, o corte representa uma diminuição da receita do governo com impostos de R$ 23,4 bilhões em 2022, R$ 27,3 bilhões em 2023, R$ 29,3 bilhões em 2024 e R$ 32 bilhões em 2025.





A Secretaria de Governo publicou nota sobre o tema. “A presente medida objetiva estimular a economia, afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus, com a finalidade de assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego dos trabalhadores”, afirmou. “O novo corte beneficia uma série de produtos industrializados, entre eles calçados, tecidos, artigos de metalurgia, aparelhos de TV e de som, carros, armas, móveis, brinquedos e máquinas.